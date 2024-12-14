Дети Росса и Рэйчел в "Друзьях": как они выглядят сегодня (фото)

Детей одной из самых любимых пар зрителей сериала "Друзья" сыграли близнецы. Для роли дочери Росса и Рэйчел в съемках были задействованы обе девочки, а сына сыграл лишь один из парней. На момент съемок они были совсем малышами.

А как живут сегодня? Узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Бен Геллер, сын Росса, появился в сериале "Друзья" в конце первого сезона, когда главный герой еще пытался восстановить отношения со своей первой женой.

Сначала роль исполняли разные младенцы, а в более поздних сезонах персонажа сыграл Коул Спроус, один из известных близнецов.

Маленький Коул Спроус с Дэвидом Швиммером (кадр из сериала "Друзья")

Братья Дилан и Коул получили известность не только благодаря участию в этом сериале, но и своим собственным шоу "Все тип-топ, или жизнь Зака и Коди".

Интересная деталь: в предыдущих проектах братья Спроус обычно работали вместе, чередуясь в исполнении ролей. Но для "Друзей" пригласили только Коула, что стало исключением из правила.

Коул Спроус (фото: instagram.com/colesprouse)

Сейчас Коулу Спроусу 30 лет, и он активно продолжает карьеру в кино. Одним из его самых больших успехов за последние годы стала роль в популярном подростковом сериале "Ривердейл".

Коул Спроус (фото: Кинориум)

Что стало с актрисами, сыгравшими дочь Росса и Рэйчел

Роль маленькой Эммы Геллер-Грин в сериале "Друзья" исполняли сестры-близняшки Кали и Ноэль Шелдонч. Интересный факт: они увидели себя на экране только в подростковом возрасте, поскольку родители раньше не разрешали им смотреть сериал.

Эмма Геллер-Грин с Дэвидом Швиммером (кадр из сериала "Друзья")

Сейчас сестры время от времени снимаются в кино. Поскольку им еще нет 20 лет, можно предположить, что самые большие достижения и перспективы в их карьере еще впереди.

Кали и Ноэль Шелдонч (фото: instagram.com/cali.sheldon)