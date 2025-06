Діти просто падали з неба! На шкільному святі надувний батут-замок злетів на 12 метрів

Це справжній жахливий момент, що сколихнув світ: під час шкільного свята у Південній Африці сильний порив вітру підняв надувний замок на висоту 12 метрів, від чого діти злетіли у повітря, а потім впали на землю.

Шокуюче відео інциденту, де діти зриваються з батута, а очевидці кричать від жаху, облетіло мережу.

Інцидент стався минулої суботи у початковій школі Laerskool Protearif у Крюгерсдорпі, Південна Африка, під час благодійного дня збору коштів, на який зібралося понад 1000 батьків, учнів та друзів. Несподіваний порив вітру раптово підхопив надувний замок і поніс його в небо.

Замість того, щоб опуститися назад на землю, атракціон продовжував спірально підійматися над школою. Найбільш моторошний момент на відео настає, коли двоє дітей зриваються з летючого замку. Налякані батьки, розуміючи, що діти більше не можуть триматися, марно намагалися зупинити їхнє падіння.

На щастя, очевидцям вдалося швидко утворити "живий килимок" з людей, щоб пом'якшити удар. Завдяки їхній блискавичній реакції, батьки простягнули руки, намагаючись зловити дітей, що падають, і, без сумніву, врятували їм життя або запобігли набагато гіршим травмам, пом'якшивши удари.

Попри героїчні дії дорослих, повідомляється, що двоє дітей отримали серйозні травми.

Вважається, що одна дівчинка отримала перелом черепа, а інша - перелом руки. Замок приземлився приблизно за 15 метрів від місця, звідки злетів. На момент інциденту невідомо, чи були на ньому інші діти.

У заяві на офіційній сторінці школи у Facebook підтвердили, що двох дітей доставили до лікарні після інциденту.

На щастя, "з великою вдячністю ми раді поділитися чудовою новиною", - йдеться у повідомленні школи. Обох дітей, які отримали травми, виписали з лікарні 31 травня та 3 червня відповідно.

Школа також запевнила, що дітям, які постраждали, та їхнім однокласникам, що стали свідками цієї події, було надано необхідну психологічну допомогу щодо травматичного досвіду.

"Ми щиро дякуємо всім за позитивну підтримку, допомогу та молитви", - додала адміністрація.

Очевидець події, який спостерігав за інцидентом з продуктового кіоску разом зі своїми доньками, розповів про свої жахливі спогади: "Коли вони впали, я подумав, що вони мертві".

Він описав, як почув крики, обернувся і побачив, як "якась синьо-зелено-червона штука здіймається до небес".

"Потім пролунав величезний крик, коли спочатку випала одна дитина, а потім інша, але з усіх місць, куди вони могли приземлитися, це було прямо на групу батьків внизу", - згадує чоловік.

Експерт з безпеки Мелісса Вір Рассел з компанії ABC Jumping Castles (чиї послуги не використовувалися школою) пояснила, що за сильних поривів вітру надувний замок може діяти як парашут.

"Вітер може просто підхопити його та віднести", - наголосила вона.

За її словами, всі надувні атракціони виготовляються з механізмами для їхнього кріплення до землі, і "якщо їх правильно не закріпити, це може призвести до катастрофи та летального результату".

З відеозапису незрозуміло, чи був надувний замок надійно прив'язаний перед інцидентом, чи вийшли з ладу запобіжні механізми.

Очевидець, переглядаючи відео, зазначив, що "хоча я бачив, що інші надувні конструкції були закріплені, не було схоже, що замок був якось прив’язаний до землі".

