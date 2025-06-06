Дети просто падали с неба! На школьном празднике надувной батут-замок взлетел на 12 метров

Школьный праздник со сбором средств закончился трагедией - надувной батут-замок вдруг поднялся от земли и улетел в небо. И в это время в нем были дети!

Чем закончилась история с летающим батутом и как чувствуют себя дети, которые стали жертвами халатности взрослых, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Sun.

Надувной замок взлетел на 12 метров

Это настоящий ужасный момент, который всколыхнул мир: во время школьного праздника в Южной Африке сильный порыв ветра поднял надувной замок на высоту 12 метров, от чего дети взлетели в воздух, а затем упали на землю.

Шокирующее видео инцидента, где дети срываются с батута, а очевидцы кричат от ужаса, облетело сеть.

День сбора средств превратился в кошмар

Инцидент произошел в минувшую субботу в начальной школе Laerskool Protearif в Крюгерсдорпе, Южная Африка, во время благотворительного дня сбора средств, на который собралось более 1000 родителей, учеников и друзей. Неожиданный порыв ветра внезапно подхватил надувной замок и понес его в небо.

Вместо того чтобы опуститься обратно на землю, аттракцион продолжал спирально подниматься над школой. Самый жуткий момент на видео наступает, когда двое детей срываются с летающего замка. Напуганные родители, понимая, что дети больше не могут держаться, тщетно пытались остановить их падение.

Родители ловили детей на лету

К счастью, очевидцам удалось быстро образовать "живой коврик" из людей, чтобы смягчить удар. Благодаря их молниеносной реакции, родители протянули руки, пытаясь поймать падающих детей, и, без сомнения, спасли им жизнь или предотвратили гораздо худшие травмы, смягчив удары.

Несмотря на героические действия взрослых, сообщается, что двое детей получили серьезные травмы.

Считается, что одна девочка получила перелом черепа, а другая - перелом руки. Замок приземлился примерно в 15 метрах от места, откуда взлетел. На момент инцидента неизвестно, были ли на нем другие дети.

Как чувствуют себя дети сейчас

В заявлении на официальной странице школы в Facebook подтвердили, что двух детей доставили в больницу после инцидента.

К счастью, "с большой благодарностью мы рады поделиться замечательной новостью", - говорится в сообщении школы. Обоих детей, которые получили травмы, выписали из больницы 31 мая и 3 июня соответственно.

Школа также заверила, что детям, которые пострадали, и их одноклассникам, которые стали свидетелями этого события, была оказана необходимая психологическая помощь относительно травматического опыта.

"Мы искренне благодарим всех за положительную поддержку, помощь и молитвы", - добавила администрация.

"Я думал, они мертвы": рассказ очевидца

Очевидец происшествия, который наблюдал за инцидентом из продуктового киоска вместе со своими дочерьми, рассказал о своих ужасных воспоминаниях: "Когда они упали, я подумал, что они мертвы".

Он описал, как услышал крики, обернулся и увидел, как "какая-то сине-зелено-красная штука поднимается к небесам".

"Затем раздался огромный крик, когда сначала выпал один ребенок, а потом другой, но из всех мест, куда они могли приземлиться, это было прямо на группу родителей внизу", - вспоминает мужчина.

Почему это произошло: парашютный эффект и крепления

Эксперт по безопасности Мелисса Вир Рассел из компании ABC Jumping Castles (чьи услуги не использовались школой) объяснила, что при сильных порывах ветра надувной замок может действовать как парашют.

"Ветер может просто подхватить его и унести", - подчеркнула она.

По ее словам, все надувные аттракционы изготавливаются с механизмами для их крепления к земле, и "если их правильно не закрепить, это может привести к катастрофе и летальному исходу".

Из видеозаписи непонятно, был ли надувной замок надежно привязан перед инцидентом, или вышли из строя предохранительные механизмы.

Очевидец, просматривая видео, отметил, что "хотя я видел, что другие надувные конструкции были закреплены, не было похоже, что замок был как-то привязан к земле".