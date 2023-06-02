Як розповісти дитині про розлучення батьків та уникнути травм: 7 порад від психолога

Розлучення може бути важким і емоційно складним періодом для всієї родини, особливо для дітей. Щоб дитина зрозуміла і прийняла цю нову ситуацію, важливо правильно про це розповісти.

Про це повідомила психолог Ірина Кулік в Instagram .

Розмовляйте разом

Експерт каже, якщо це можливо, то найкраще, щоб обоє батьків брали участь в цій розмові. Підходьте до неї як до спільного завдання, де ви об'єднуєтеся для кращого зрозуміння дитиною.

Обирайте правильний час і місце

Найкраще знайти правильний момент, коли ви зможете спокійно розмовляти з дитиною без поспіху. Оберіть приватне місце, де вона буде почуватися комфортно і зможе висловити свої емоції.

Будьте простими і чесними

Психолог радить використовувати "просту мову", щоб дитина могла зрозуміти ситуацію.

Батьки повинні пояснити, що ви зробили все можливе, але не можете жити разом більше. Також важливо дати зрозуміти, що розлучення не вина дитини.

Слухайте і відповідайте на запитання

Під час такої розмови дитина може ставити багато питань, тому будьте відкритими для них. Слухайте уважно і відповідайте на запитання її рівнем розуміння.

Важливо допомогти дитині зрозуміти, що ваше розлучення не змінить вашу любов до неї.

Заспокойте дитину

Розлучення може викликати у дитини різні емоції, включаючи сум, злість або страх. Покажіть розуміння до її почуттів і дозвольте їй висловити їх.

Запевніть, що дитина буде мати обох батьків

Дитина має бути впевнена, що вона все ще має обох батьків, які її люблять. Забезпечте регулярний контакт з тим батьком, з яким вона не живе, наприклад, через зустрічі або телефонні дзвінки.

Уникайте конфліктів у присутності дитини

Намагайтеся зберігати мирні стосунки і уникайте конфліктів, особливо у присутності дитини. Це допоможе знизити стрес і дозволить дитині почуватися безпечно.