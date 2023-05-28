5 речей, які щодня вбивають сексуальний потяг у шлюбі

Сексуальний потяг в довготривалих стосунках з часом може зводитися нанівець, особливо якщо цьому сприятимуть "вбивці" інтимного життя.

Про п'ять з них пише Telegram -канал Сексологія.

Антидепресанти

Такі гормони як серотонін, адреналін та дофамін безпосередньо впливають на сексуальну функцію. Саме тому антидепресанти та інші психіатричні препарати можуть ефективно пригнічувати збудження.

Тож якщо ви чи ваш партнер проходите курс лікування, поставтеся з розумінням до втрати сексуального інтересу. Важливо в такий час зберігати зв'язок і ніжність у стосунках.

Втома

Ви, або ваш партнер можете бути занадто втомленими для сексу. І в цьому нема нічого дивного.

Більшість пар відкладають секс до ночі, а потім дивуються, чому виникають проблеми зі збудженням. Для сексу потрібно вибирати час, коли ви перебуваєте на піку збудження, а не боретеся зі сном.

Зміна ваги

Часто від такої проблеми страждають жінки, вага яких більше залежить від гормональних чинників. Причин може бути: ПМС, вагітність, грудне вигодовування, або навіть відпустка.

Незалежно від першопричини, це може стати однією з основних психологічних перешкод, оскільки ви можете почуватися менш привабливими і почати соромитися свого тіла.

Сварки з партнером

Проблеми у стосунках із партнером неминуче призведуть до зниження лібідо і сексуального потягу до нього

Якщо ваш партнер вас не влаштовує, у вас немає гармонії, а є серйозні розбіжності, ви не зможете "відключити мозок", переключитися і як слід збудитися.

Протизаплідні таблетки

Вони відмінно підходять для запобігання вагітності, але можуть завадити жінці насолоджуватися сексом.

Справа в тому, що більшість препаратів змінюють гормональний рівень і тим самим знижують лібідо.