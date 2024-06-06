UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Діти - не хом'яки": українська співачка чесно сказала, чи хоче ще раз стати матір'ю

Оля Цибульська (фото: instagram.com/cybulskaya)
Автор: Поліна Іваненко

Українська співачка Оля Цибульська, яка виховує 9-річного сина, відповіла, чи планує народжувати ще одну дитину. Окрім цього, артистка розповіла, за що вдячна своїй мамі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Цибульської в Instagram.

Так, співачка виклала щемливий допис. У ньому вона звернулася до своєї мами й розповіла про свої принципи материнства.

"Я мама вперше, але в максимальному задоволенні.  Це не означає, що все ідеально і з мене можна малювати ікони. Це означає, що сам процес дарує мені море емоцій, відкриттів і інсперейшену.  Я не боялась материнства, бо моя мама має чорний пояс з материнської любові", - написала співачка.

"І саме завдяки тобі, мам, я кайфую від статусу "мама". Бо кожною клітиною завжди відчуваю, що для тебе, попри всі складнощі, бути мамою - не тягар, а щастя. Дякую, Мам. Нестор, ти моє щастя", - додала вона.

Цибульська з мамою та сином (фото: instagram.com/cybulskaya)

У коментарях фани не тільки залишили компліменти. Співачці також написали, аби вона "народжувала ще", бо "маленьких українців має бути багато". У відповідь на це Цибульська зазначила, що не може відкидати цю ідею. 

"Я люблю дітей і не кажу категорично ні, але діти то ж не хом'яки. Їх не заводять. Вірю, що кожне приходить у цей світ вчасно. Тому побачим-побачим", - написала співачка.

Відповідь Цибульської (скріншот)

Що відомо про особисте життя Цибульської

Співачка вже багато років живе у шлюбі з підприємцем та колишнім депутатом Радивилівської міської ради Сергієм Грисюком. У 2015 році Цибульська народила первістка - хлопчика Нестора.

Цибульська з чоловіком та сином (фото: instagram.com/cybulskaya)

У минулому артистці приписували роман з Михайлом Хомою (DZIDZIO). За словами Цибульської, її чоловіку, якого вона майже увесь цей час приховувала від публіки, це було не дуже приємно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Оля ЦибульськаЗірки шоу-бізнесу