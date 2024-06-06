"Дети - не хомяки": украинская певица честно сказала, хочет ли еще раз стать матерью

Так, певица выложила трогательный пост. В нем она обратилась к своей маме и рассказала о своих принципах материнства.

"Я мама впервые, но в максимальном удовольствии. Это не значит, что все идеально и с меня можно писать иконы. Это значит, что сам процесс дарит мне море эмоций, открытий и инсперейшен. Я не боялась материнства, потому что у моей матери черный пояс "по материнской любви", - написала певица.

"И именно благодаря тебе, мам, я кайфую от статуса "мама". Ведь каждой клеткой всегда чувствую, что для тебя, несмотря на все сложности, быть мамой - не груз, а счастье. Спасибо, Мам. Нестор, ты мое счастье", - добавила она.

Цыбульская с мамой и сыном (фото: instagram.com/cybulskaya)

В комментариях фаны не только оставили комплименты. Певице также написали, чтобы она "рожала еще", потому что "маленьких украинцев должно быть много". В ответ на это Цыбульская отметила, что не может отвергать эту идею.

"Я люблю детей и не говорю категорически нет, но дети тоже не хомяки. Их не заводят. Верю, что каждое приходит в этот мир вовремя. Поэтому увидим-увидим", - написала певица.

Ответ Цыбульской (скриншот)

Что известно о личной жизни Цыбульской

Певица уже много лет живет в браке с предпринимателем и бывшим депутатом Радивиловского городского совета Сергеем Грисюком. В 2015 году Цыбульская родила первенца - мальчика Нестора.

Цыбульская с мужем и сыном (фото: instagram.com/cybulskaya)

В прошлом артистке приписывали роман с Михаилом Хомой (DZIDZIO). По словам Цыбульской, ее мужу, которого она почти все это время скрывала от публики, было не очень приятно.