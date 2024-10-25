Діти будуть у захваті. Як зробити привидів з марлі на Хелловін

Прикрасити кімнату на Хелловіну можна різноманітними способами - від ліхтариків-гарбузів до штучної павутини. Ще один страшний і водночас милий декор до свята - привиди з марлі.

Про те, як зробити привида з марлі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку креативної блогерки Haidi Dasouki.

Що потрібно для привидів з марлі

Для того, щоб зробити привидів до Хелловіну з марлі власноруч, потрібне наступне:

марля - декілька упаковок

клей ПВА - 100-200 мл

вода - 100-200 мл

картон (або очі для іграшок)

повітряні кульки

ножиці

банки або високі стакани

Найкраще обирати широку марлю, щоб "покривало" для привида було цілим. Але навіть вузьку марлю можна використовувати - тоді її накладають шар на шар.

Кількість марлі залежить від кількості привидів та їхнього розміру. Картон для очей привида краще обирати чорного кольору для контрасту. Однак можна придбати готові очі для іграшок на клейовій основі.

Як робити привидів з марлі

Надуйте повітряні кульки до такого розміру, якого будуть привиди. Щоб кулька не котилася під час процесу, поставте її в банку або стакан.

Банку краще поставити на пластикову або дерев'яну поверхню, від якої можна буде легко відклеїти марлю. В глибокому посуді змішайте клей та воду в пропорції 1:1 або 2:1. Це зафіксує форму марлі, але не зробить волокна "кам'яними".

Щоб зробити привидів різнокольоровими, в клей можна додати акрилову фарбу та блискітки. Попередньо відміряйте довжину марлі, яка буде залежати від типу декору - підвісний чи настільний.

Для того, щоб привиди ефектно виглядали на пласких поверхнях, довжина марлі має бути такою, щоб сформувати з країв підставку.

Як зробити привида з марлі на стіл (скриншот / TikTok)

Для підвісних привидів довжина марлі може бути меншою, адже такий декор буде більш ефектним без "підставки".

Як зробити підвісного привида з марлі (скриншот / TikTok)

Відріжте шматок марлі необхідної довжини, ретельно змочіть у клейовій суміші та накрийте кульку, за потреби підгорнувши краї на пластиковій поверхні для бортиків. Щоб зробити "руки" привиду, наклейте на банку або кульку по смужці картону з двох боків.

Для стійкої конструкції потрібно мінімум два шари марлі. Чим менше марлі - тим концентрованіше має бути клейова суміш.

Зачекайте приблизно добу до повного висихання клею. Втім, це залежить від температури в кімнаті та консистенції клейової суміші.

Проколіть кульку голкою, щоб відклеїти привида без пошкоджень. Виріжте з картону очі для привида та наклейте їх на суху марлю. Щоб підвісити привида, зробіть голкою дірочку по центру "голови" привида та протягніть через неї довгу нитку, зав'язавши на кінці вузлик.

Крім цього, можна зробити маленьких привидів для декору столу. Для цього замість повітряної кульки використовують кульку з алюмінієвої фольги, приклеївши її на пластиковий стаканчик.

Різноманітні привиди з марлі (скриншот / TikTok)