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Діти біля будинку чекали на батьків: у Дніпрі загинуло подружжя з Нікополя

У Дніпрі загинуло подружжя з Нікополя (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти 14 січня вдарили ракетою у багатоповерховий будинок у Дніпрі. В результаті загинуло подружжя Ірина та Максим, які разом з дітьми втекли від обстрілів з Нікополя. Їхні діти під час удару чекали на батьків біля під'їзду.

Про це в Instagram повідомила дружина брата загиблої Ірини Валерія Марченко.

У якому стані діти

Подружжя Ірини та Максима загинуло у результаті влучання російської ракети у багатоповерхівку у Дніпрі. Сиротами залишились 9-річний Тимур та 14-річна Кароліна.

У Дніпрі загинуло подружжя з Нікополя (скрін)

Валерія Марченко розповіла, що пів року тому родина переїхала з Нікополя до Дніпра. Їхня квартира розташовувалась на 8 поверсі багатоповерхівки.

"Сьогодні можна без проблем розгледіти колір шпалер у вітальні, адже ці фото облетіли чи не весь світ", - пише Валерія.

Квартира подружжя з Нікополя, які загинули у Дніпрі (скрін)

Дивом врятувались діти Тимур та Кароліна. Під час обстрілу вони чекали на батьків на вулиці біля будинку. Наразі вони перебувають у лікарні.

Нещодавно ми повідомляли, що у Дніпрі загинув відомий тренер з боксу. Показали фото кухні тренера до та після прильоту ракети.

Також ми писали, що від російської ракети загинула 15-річна дівчинка, яка була одна вдома.

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загибельДнипро