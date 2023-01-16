Дети возле дома ждали родителей: в Днепре погибли супруги из Никополя

В каком состоянии дети

Супруги Ирины и Максима погибли в результате попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре. Сиротами остались 9-летний Тимур и 14-летняя Каролина.

В Днепре погибли супруги из Никополя (скрин)

Валерия Марченко рассказала, что полгода назад семья переехала из Никополя в Днепр. Их квартира размещалась на 8 этаже многоэтажки.

"Сегодня можно без проблем рассмотреть цвет обоев в гостиной, ведь эти фото облетели чуть ли не весь мир", - пишет Валерия.

Квартира супругов из Никополя, погибших в Днепре (скрин)

Чудом спаслись дети Тимур и Каролина. Во время обстрела они ждали родителей на улице возле дома. Сейчас они находятся в больнице.