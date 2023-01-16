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Дети возле дома ждали родителей: в Днепре погибли супруги из Никополя

В Днепре погибли супруги из Никополя (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты 14 января ударили ракетой в многоэтажное здание в Днепре. В результате погибли супруги Ирина и Максим, которые вместе с детьми сбежали от обстрелов из Никополя. Их дети во время удара ждали родителей возле подъезда.

Об этом в Instagram сообщила супруга брата погибшей Ирины Валерия Марченко.

В каком состоянии дети

Супруги Ирины и Максима погибли в результате попадания российской ракеты в многоэтажку в Днепре. Сиротами остались 9-летний Тимур и 14-летняя Каролина.

В Днепре погибли супруги из Никополя (скрин)

Валерия Марченко рассказала, что полгода назад семья переехала из Никополя в Днепр. Их квартира размещалась на 8 этаже многоэтажки.

"Сегодня можно без проблем рассмотреть цвет обоев в гостиной, ведь эти фото облетели чуть ли не весь мир", - пишет Валерия.

Квартира супругов из Никополя, погибших в Днепре (скрин)

Чудом спаслись дети Тимур и Каролина. Во время обстрела они ждали родителей на улице возле дома. Сейчас они находятся в больнице.

Недавно мы сообщали, что в Днепре погиб известный тренер по боксу. Показали фото кухни тренера до и по прилету ракеты.

Также мы писали, что от российской ракеты погибла 15-летняя девочка, которая была одна дома.

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