Без дітей: вчені розповіли, що буде, якщо люди перестануть розмножуватися
Кожного року на планеті Земля з'являється приблизно 140 мільйонів нових життів. За підрахунками вчених, за 50 років популяція людства сягне 10,5 мільярдів осіб.
А що станеться, якщо люди припинять природне продовження роду - читайте в матеріалі нижче.
Що буде, якщо люди перестануть народжувати дітей?
Очевидно, що припинення продовження роду змінить життя людей. Першою зміною стали б конфлікти між тими, хто хоче мати нащадків, і представниками руху "чайлдфрі".
Також може з'явився ризик, що, не маючи відповідальності за чиєсь майбутнє, люди перестали б працювати. Це матиме величезні економічні наслідки. Тільки подумайте про те, скільки людей відповідають за безпеку, ситість і освіту дітей.
До того ж за становлення дітей як повноцінних частин суспільства відповідають не лише батьки, а й лікарі, вчителі, психологи тощо. Відповідно без потенційних клієнтів мільйони робочих місць будуть втрачені.
Чи є позитивні наслідки?
Відсутність дітей означає, що ви можете заощадити більше грошей. Адже не потрібно витрачати гроші на забезпечення дитини.
Навколишнє середовище також мало б певну користь. Це тому, що потреби у воді та їжі будуть меншими. Також люди продукували б менше відходів і займали б менші площі для проживання.
А як після довгої паузи продовжився б процес розмноження?
Коли мине 50 років і ми знову почнемо народжувати дітей, світ може стати хаотичним. Новонароджені відповідали б за відновлення того, що залишилося від людської раси.
Наймолодшій жінці на Землі було б 50. А в 50 років шанси завагітніти природним шляхом становлять лише 1%. Таким чином, замість 140 мільйонів немовлят ми, швидше за все, матимемо лише 700 000 у перший рік.
Наявність старших батьків може призвести до того, що діти мають підвищений ризик вроджених вад, деяких видів раку та навіть шизофренії. Немовлята також ризикують мати проблеми з навчанням і проблеми, пов’язані з хромосомами, такі як синдром Дауна.
У результаті всі наші знання про догляд за дітьми були б переважно теоретичними. Можливо, через 50 років, коли ми не мали справу з немовлятами, ми взагалі не хотіли б починати потомство.
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