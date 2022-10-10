Без детей: ученые рассказали, что будет, если люди перестанут размножаться

Ежегодно на планете Земля появляется около 140 миллионов новых жизней. По подсчетам ученых, за 50 лет популяция человечества составит 10,5 миллиарда человек.

А что произойдет, если люди прекратят естественное продолжение рода - читайте в материале ниже.

Что будет, если люди прекратят рожать детей?

Очевидно, что остановка процесса продолжения рода изменит жизнь людей. Первым изменением стали бы конфликты между теми, кто хочет иметь потомков, и представителями движения "чайлдфри".

Также может появиться риск, что, не имея ответственности за чье-то будущее, люди перестали бы работать. Это будет иметь огромные экономические последствия. Только подумайте о том, сколько людей отвечают за безопасность, сытость и образование детей.

К тому же, за становление детей как полноценных частей общества отвечают не только родители, но и врачи, учителя, психологи и т.д. Соответственно, без потенциальных клиентов миллионы рабочих мест будут потеряны.

Есть ли положительные последствия?

Отсутствие детей означает, что вы можете сэкономить больше денег. Не нужно ведь тратить деньги на обеспечение ребенка.

Окружающая среда также имела бы определенную пользу. Это потому, что потребности в воде и еде будут меньше. Также люди продуцировали бы меньшее количество отходов и занимали бы меньшие площади для проживания.

А как бы после долгой паузы продолжился процесс размножения?

Когда пройдет 50 лет, и мы снова начнем рожать детей, мир может стать хаотичным. Новорожденные отвечали бы за восстановление оставшегося от человеческой расы.

Самой молодой женщине на Земле было бы 50. А в 50 лет шансы забеременеть естественным путём составляют всего 1%. Таким образом, вместо 140 миллионов младенцев у нас, скорее всего, будет только 700 000 в первый год.

Наличие старших родителей может привести к тому, что у детей будет повышенный риск врожденных пороков, некоторых видов рака и даже шизофрении. Младенцы также рискуют испытывать проблемы с обучением и проблемы, связанные с хромосомами, такие как синдром Дауна.

В результате все наши знания по уходу за детьми были бы преимущественно теоретическими. Возможно, через 50 лет, когда мы не имели дело с младенцами, мы вообще не хотели начинать потомство.