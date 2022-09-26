Дивіться фото і відео унікальних туристичних підводних човнів. Ціна вражає

Нідерландська компанія U-Boat Worx розробила унікальні туристичні підводні човни, які можуть занурюватися на глибину 100 метрів.

Ми зібрали фото та ціни на NEMO 1 (одномісний човен) і NEMO 2 (двомісний).

Що таке підводний човен для туристів?

Підводний човен NEMO невеликий за розмірами: лише півтора метра у висоту, два метри у ширину та три метри в довжину.

Для порівняння, звичайний підводний човен має 10,5 метрів у ширину та понад 100 метрів довжини.

Перший туристичний підводний човен (фото: instagram.com/uboatworx)

До того ж нові туристичні підводні човни є найлегшими пілотованими апаратами, тому вони легко переміщаються у воді.

"Ми поставили собі за мету надати якомога більшій кількості людей безпечний і легкий доступ до підводного світу", - пише засновник і голова компанії.

Усі охочі зможуть побачити морський світ (фото: instagram.com/uboatworx)

Охочі побачити морський світ зможуть зануритися на глибину 100 метрів.

Для безпеки туристів у човні є "тривожна кнопка", яка наповнює невеликий резервуар у задній частині киснем, природним чином піднімаючи апарат на поверхню.

Скільки коштує це чудо інженерії?

Розробники зазначають, що із початком серійного виробництва ціну на винахід було знижено на 40%.

Тому тепер човни будуть доступні за ціною 545 тисяч доларів за одномісний та 590 тисяч за двомісний човен відповідно.