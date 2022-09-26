Дивіться фото і відео унікальних туристичних підводних човнів. Ціна вражає
Нідерландська компанія U-Boat Worx розробила унікальні туристичні підводні човни, які можуть занурюватися на глибину 100 метрів.
Ми зібрали фото та ціни на NEMO 1 (одномісний човен) і NEMO 2 (двомісний).
Що таке підводний човен для туристів?
Підводний човен NEMO невеликий за розмірами: лише півтора метра у висоту, два метри у ширину та три метри в довжину.
Для порівняння, звичайний підводний човен має 10,5 метрів у ширину та понад 100 метрів довжини.
Перший туристичний підводний човен (фото: instagram.com/uboatworx)
До того ж нові туристичні підводні човни є найлегшими пілотованими апаратами, тому вони легко переміщаються у воді.
"Ми поставили собі за мету надати якомога більшій кількості людей безпечний і легкий доступ до підводного світу", - пише засновник і голова компанії.
Усі охочі зможуть побачити морський світ (фото: instagram.com/uboatworx)
Охочі побачити морський світ зможуть зануритися на глибину 100 метрів.
Для безпеки туристів у човні є "тривожна кнопка", яка наповнює невеликий резервуар у задній частині киснем, природним чином піднімаючи апарат на поверхню.
Скільки коштує це чудо інженерії?
Розробники зазначають, що із початком серійного виробництва ціну на винахід було знижено на 40%.
Тому тепер човни будуть доступні за ціною 545 тисяч доларів за одномісний та 590 тисяч за двомісний човен відповідно.
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