Дистанційна робота: кого в Україні шукають на фриланс і які зарплати пропонують

В Україні через активне переміщення громадян усередині країни через вторгнення РФ фіксується збільшення попиту та пропозицій на роботу дистанційно, у форматі фрилансу. Експерти розповіли, які зарплати пропонують роботодавці за віддалений формат, та на які вакансії - найбільша конкуренція.
Сфери, де зараз особливо потрібні послуги фрилансерів, та рівень оплати праці - назвали аналітики OLX Робота.
Оскільки фриланс необов'язково про заробіток в інтернеті, і працювати віддалено можуть кравці та водії, репетитори та сантехніки, така сфера на ринку праці та різноманітність вакансій на сайті оголошень досить великі.
За пів року - з березня по вересень - за даними сервісу OLX визначився такий топ пропозицій у категоріях про дистанційну роботу:
З початку повномасштабної війни і станом на сьогодні визначився такий перелік найпопулярніших професій, які найактивніше цікавили роботодавців:
Крім того, для віддаленої роботи були потрібні репетитори, швачки та кравці. Фахівцям у цих сферах роботодавці у вересні в середньому пропонували майже 13 тисяч гривень.
Ще активний попит був на операторів кол-центру, яким пропонували близько 27 тисяч гривень. А бухгалтерам за роботу були готові платити 11 тисяч гривень.
"При цьому попит з пропозицією на ринку праці віддаленої роботи дещо відрізнявся", - зазначають аналітики OLX.
Так, українці найбільше цікавилися такими вакансіями, як:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, який в Україні в оголошеннях зараз актуальний перелік топ-вакансій із найвищими зарплатами.
А також перед цим писали, які пропонують зарплати людям без досвіду роботи.