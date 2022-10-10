Дистанційна робота: кого в Україні шукають на фриланс і які зарплати пропонують

Оскільки фриланс необов'язково про заробіток в інтернеті, і працювати віддалено можуть кравці та водії, репетитори та сантехніки, така сфера на ринку праці та різноманітність вакансій на сайті оголошень досить великі.

За пів року - з березня по вересень - за даними сервісу OLX визначився такий топ пропозицій у категоріях про дистанційну роботу:

роздрібна торгівля / продажі / закупівлі (9 825 тисяч оголошень),

реклама / дизайн / PR (2 832 тисяч оголошень),

освіта / переклад (2 662 тисяч оголошень).

Які зарплати пропонують фрилансерам на "гарячих" вакансіях

З початку повномасштабної війни і станом на сьогодні визначився такий перелік найпопулярніших професій, які найактивніше цікавили роботодавців:

менеджерам з продажу пропонували у середньому у вересні 30 тисяч гривень,

копірайтерам - 27,5 тисячі гривень,

адміністраторам - близько 24 тисяч гривень,

дизайнерам - майже 22 тисячі гривень,

SMM-менеджерам - 17,5 тисяч гривень,

продавцям - 8 тисяч гривень.

Крім того, для віддаленої роботи були потрібні репетитори, швачки та кравці. Фахівцям у цих сферах роботодавці у вересні в середньому пропонували майже 13 тисяч гривень.

Ще активний попит був на операторів кол-центру, яким пропонували близько 27 тисяч гривень. А бухгалтерам за роботу були готові платити 11 тисяч гривень.

"При цьому попит з пропозицією на ринку праці віддаленої роботи дещо відрізнявся", - зазначають аналітики OLX.

Так, українці найбільше цікавилися такими вакансіями, як: