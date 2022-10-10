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Удаленная работа: кого в Украине ищут на фриланс и какие зарплаты предлагают

Коллаж РБК-Украина: сколько украинцам платят на фрилансе и какие сейчас "горячие" вакансии
Автор: Владимир Костырин

В Украине ввиду активного перемещения граждан внутри страны из-за вторжения РФ фиксируется увеличение спроса и предложений на работу удаленно, в формате фриланса. Эксперты рассказали, какие зарплаты предлагают работодатели за отдаленный формат, и на какие вакансии - наибольшая конкуренция.

Сферы, где сейчас особо востребованы услуги фрилансеров, и уровень оплаты труда - назвали аналитики OLX Работа.

Так как фриланс необязательно подразумевает заработок в интернете, и работать удаленно могут портные и водители, репетиторы и сантехники, такая сфера на рынке труда и разнообразие вакансий на сайте объявлений довольно обширные.

За полгода - с марта по сентябрь - по данным сервиса OLX определился такой топ предложений в категориях о дистанционной работе:

  • розничная торговля / продажи / закупки (9 825 тысяч объявлений),
  • реклама / дизайн / PR (2 832 тысяч объявлений),
  • образование / перевод (2 662 тысяч объявлений).

Какие зарплаты предлагают фрилансерам на "горячих" вакансиях

С начала полномасштабной войны и по состоянию на сейчас определился такой перечень самых востребованных профессий, которые активнее всего интересовали работодателей:

  • менеджерам по продажам предлагали в среднем в сентябре 30 тысяч гривен,
  • копирайтерам - 27,5 тысячи гривен,
  • администраторам - около 24 тысяч гривен,
  • дизайнерам - почти 22 тысячи гривен,
  • SMM-менеджерам - 17,5 тысячи гривен,
  • продавцам - 8 тысяч гривен.

Кроме того, для удаленной работы востребованы были репетиторы, швеи и портные. Специалистам в этих сферах работодатели в сентябре в среднем предлагали почти 13 тысяч гривен.

Еще активный спрос был на операторов колл-центра, которым предлагали около 27 тысяч гривен. А бухгалтерам за работу готовы были платить 11 тысяч гривен.

"При этом спрос с предложением на рынке труда удаленной работы несколько отличался", - отмечают аналитики OLX Работа.

Так, украинцы больше всего интересовались такими вакансиями, как:

  • оператор чата (46 отзывов поисковиков на 1 рабочее место);
  • копирайтер (40 отзывов на 1 рабочее место);
  • менеджер интернет-магазина (40 отзывов на 1 рабочее место);
  • администратор (28 отзывов на 1 рабочее место);
  • диспетчер (25 отзывов на 1 рабочее место).

Напомним, ранее мы рассказывали, какой в Украине в объявлениях сейчас актуальный перечень топ-вакансий с самыми высокими зарплатами.

А также перед этим писали, какие предлагают зарплаты людям без опыта работы.

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OLXработа в Украине