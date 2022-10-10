Удаленная работа: кого в Украине ищут на фриланс и какие зарплаты предлагают

В Украине ввиду активного перемещения граждан внутри страны из-за вторжения РФ фиксируется увеличение спроса и предложений на работу удаленно, в формате фриланса. Эксперты рассказали, какие зарплаты предлагают работодатели за отдаленный формат, и на какие вакансии - наибольшая конкуренция.
Сферы, где сейчас особо востребованы услуги фрилансеров, и уровень оплаты труда - назвали аналитики OLX Работа.
Так как фриланс необязательно подразумевает заработок в интернете, и работать удаленно могут портные и водители, репетиторы и сантехники, такая сфера на рынке труда и разнообразие вакансий на сайте объявлений довольно обширные.
За полгода - с марта по сентябрь - по данным сервиса OLX определился такой топ предложений в категориях о дистанционной работе:
С начала полномасштабной войны и по состоянию на сейчас определился такой перечень самых востребованных профессий, которые активнее всего интересовали работодателей:
Кроме того, для удаленной работы востребованы были репетиторы, швеи и портные. Специалистам в этих сферах работодатели в сентябре в среднем предлагали почти 13 тысяч гривен.
Еще активный спрос был на операторов колл-центра, которым предлагали около 27 тысяч гривен. А бухгалтерам за работу готовы были платить 11 тысяч гривен.
"При этом спрос с предложением на рынке труда удаленной работы несколько отличался", - отмечают аналитики OLX Работа.
Так, украинцы больше всего интересовались такими вакансиями, как:
Напомним, ранее мы рассказывали, какой в Украине в объявлениях сейчас актуальный перечень топ-вакансий с самыми высокими зарплатами.
А также перед этим писали, какие предлагают зарплаты людям без опыта работы.