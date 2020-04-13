Дистанция в два метра недостаточна: ученые сделали важное заявление о COVID-19

Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус остается опасным даже на расстоянии двух метров от зараженного

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 3 102 человек. При этом во всем мире количество зараженных составляет более 1,8 миллиона человек. Американские ученые выяснили, что вирусные частицы могут перемещаться по воздуху на четыре метра, поэтому дистанция между людьми в 1,5-2 метра является не безопасной.

В данное время ВОЗ рекомендует соблюдать социальную дистанцию в два метра. Исследования, опубликованные в журнале "Новые инфекционные заболевания", показывают, что инфекция распространяется гораздо дальше, чем предыдущие официальные предположения. Кроме того, она распространяется через обувь людей.

По данным китайских медиков из Уханя, половина образцов с подошв ботинок медицинского персонала отделения интенсивной терапии показала положительный результат на COVID-19. Это означает, что врачи могут переносить вирус через подошвы своей обуви. Об этом сообщает New York Post.

Кроме того, в больницах также были обнаружены предметы, на поверхностях которых было максимальное количество вируса – это компьютерные мышки, мусорные баки и перила кроватей.

Напомним, что ведущий немецкий врач-эпидемиолог Александер Кекуле предложил пойти на радикальные меры для борьбы с коронавирусом - дать заразиться молодым людям, а детей отправить в садики и школы.