Дистанція в два метри недостатня: вчені зробили важливу заяву про COVID-19

Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус залишається небезпечним навіть на відстані двох метрів від зараженого

Коронавірус в Україні зафіксований вже в 3 102 осіб. При цьому у всьому світі кількість заражених становить понад 1,8 мільйона осіб. Американські вчені з'ясували, що вірусні частинки можуть переміщатися по повітрю на чотири метри, тому дистанція між людьми в 1,5-2 метра не є безпечною.

В даний час ВООЗ рекомендує дотримувати соціальну дистанцію у два метри. Дослідження, опубліковані в журналі "Нові інфекційні захворювання", показують, що інфекція поширюється набагато далі, ніж попередні офіційні припущення. Крім того, вона поширюється через взуття людей.

За даними китайських медиків з Уханя, половина зразків з підошов черевиків медичного персоналу відділення інтенсивної терапії показала позитивний результат на COVID-19. Це означає, що лікарі можуть переносити вірус через підошви свого взуття. Про це повідомляє New York Post.

Крім того, у лікарнях також були виявлені предмети, на поверхнях яких було максимальна кількість вірусу – це комп'ютерні мишки, сміттєві баки і перила ліжок.

Нагадаємо, що провідний німецький лікар-епідеміолог Александер Кекуле запропонував піти на радикальні заходи для боротьби з коронавірусом - дати заразитися молодим людям, а дітей відправити в садочки і школи.