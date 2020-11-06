Дистанционное обучение в Украине: в МОН рассказали, как будут оценивать знания школьников

Учеников на дистанционном обучении смогут оценивать с помощью различных методов
В Украине бушует пандемия коронавируса и часть школьников вынуждена переходить на дистанционное обучение. Многих родителей волнует вопрос о том, как учителя смогут при таком обучении оценивать знания детей.
В Министерстве образования и науки объяснили, как будут оценивать учеников во время дистанционного обучения и отметили, что все оценки будут вноситься в журналы и свидетельства школьников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В МОН уверяют, что оценивание результатов учеников по время дистанционного обучения будет включать такие факторы:
Напомним, ранее мы писали о том, что будет с зимними каникулами в Украине.
А также сообщали о том, что в МОН расставили все точки над "і" по поводу дистанционного обучения.