Дистанційне навчання в Україні: у МОН розповіли, як будуть оцінювати знання школярів

Учнів на дистанційному навчанні зможуть оцінювати за допомогою різних методів
В Україні вирує пандемія коронавірусу і частина школярів змушена переходити на дистанційне навчання. Багатьох батьків хвилює питання про те, як вчителі зможуть при такому навчанні оцінювати знання дітей.
У Міністерстві освіти та науки пояснили, як будуть оцінювати учнів під час дистанційного навчання і зазначили, що всі оцінки будуть вноситися в журнали та свідоцтва школярів. Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства.
У МОН запевняють, що оцінювання результатів учнів за час дистанційного навчання буде включати такі фактори:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що буде з зимовими канікулами в Україні.
А також повідомляли про те, що у МОН розставили всі крапки над "і" щодо дистанційного навчання.