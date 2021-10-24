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Дистанционка или дополнительные каникулы? Появилось важное заявление по школам Киева

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Воскресенье 24 октября 2021 12:17
Дистанционка или дополнительные каникулы? Появилось важное заявление по школам Киева Коллаж РБК-Украина: Что будет с каникулами в школах Киева
Автор: Светлана Мащенко

Школьники Киева после запланированных каникул, которые по графику продлятся до 31 октября, пойдут или на дистанционку, или на дополнительные каникулы по меньшей до 8 ноября.

Что будет дальше со школьным графиком - читайте ниже в материале Styler.

Так, по итогам заседания городской комиссии ТЭБ и ЧС, Виталий Кличко заявил, что после завершения каникул 31 октября дети в учебные заведения не вернутся, если Киев будет в "красной зоне".

Это будет либо продолжение каникул, либо переход на дистанционное обучение. Решение о том, что будет со школами после каникул - дистанционка или дополнительный отдых - примут позже.

"Прекращают посещение учебных заведений с 23 октября по 8 ноября: каникулы для школьников длятся с 23 по 31 октября. Относительно следующей недели будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительных каникулах", - заявил мер.

Детские сады будут работать в привычном режиме, но при условии 100%-й вакцинации сотрудников.

Отметим, что такое произойдет в случае перехода Киева в "красную зону". Дату в КГГА пока не называли.

Младшие классы могут вернуться в школу

В свою очередь Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, заявил, что школы и высшие учебные заведения по всей Укриане с 25 октября уйдут или на дистанционную форму обучения, или на каникулы. Исключение может быть только для учеников младших классов.

Окончательные решения относительно каникул, по словам чиновника, будут принимать Кабмин и местные власти.

А вот Николай Поворозник, заместитель председателя КГГА, заявил, что школьники не будут посещать учебные заведения в течение двух недель, включая и младшеклассников.

"Однако школы точно будут закрыты две недели, включая 1-4 класса", - добавил Поворозник.

Напомним, что каникулы в школах Киева начались раньше - с 23 октября, а не с 25-го как планировалось.

Пока же ситуация с коронавирусом в Украине сложная. Несмотря не незначительный спад, количество инфицированных остается высоким, превышая суточные показатели в 20 тысяч новых больных.

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