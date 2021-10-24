Дистанционка или дополнительные каникулы? Появилось важное заявление по школам Киева
Школьники Киева после запланированных каникул, которые по графику продлятся до 31 октября, пойдут или на дистанционку, или на дополнительные каникулы по меньшей до 8 ноября.
Что будет дальше со школьным графиком - читайте ниже в материале Styler.
Так, по итогам заседания городской комиссии ТЭБ и ЧС, Виталий Кличко заявил, что после завершения каникул 31 октября дети в учебные заведения не вернутся, если Киев будет в "красной зоне".
Это будет либо продолжение каникул, либо переход на дистанционное обучение. Решение о том, что будет со школами после каникул - дистанционка или дополнительный отдых - примут позже.
"Прекращают посещение учебных заведений с 23 октября по 8 ноября: каникулы для школьников длятся с 23 по 31 октября. Относительно следующей недели будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительных каникулах", - заявил мер.
Детские сады будут работать в привычном режиме, но при условии 100%-й вакцинации сотрудников.
Отметим, что такое произойдет в случае перехода Киева в "красную зону". Дату в КГГА пока не называли.
Младшие классы могут вернуться в школу
В свою очередь Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, заявил, что школы и высшие учебные заведения по всей Укриане с 25 октября уйдут или на дистанционную форму обучения, или на каникулы. Исключение может быть только для учеников младших классов.
Окончательные решения относительно каникул, по словам чиновника, будут принимать Кабмин и местные власти.
А вот Николай Поворозник, заместитель председателя КГГА, заявил, что школьники не будут посещать учебные заведения в течение двух недель, включая и младшеклассников.
"Однако школы точно будут закрыты две недели, включая 1-4 класса", - добавил Поворозник.
Напомним, что каникулы в школах Киева начались раньше - с 23 октября, а не с 25-го как планировалось.
Пока же ситуация с коронавирусом в Украине сложная. Несмотря не незначительный спад, количество инфицированных остается высоким, превышая суточные показатели в 20 тысяч новых больных.