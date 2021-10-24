Дистанційка або додаткові канікули? З'явилася важлива заява по школах Києва
Школярі Києва після запланованих канікул, які за графіком триватимуть до 31 жовтня, підуть або на дистанційку, або на додаткові канікули щонайменше до 8 листопада.
Що буде далі зі шкільним графіком - читайте нижче в матеріалі Styler.
Так, за підсумками засідання міської комісії ТЕБ і НС, Віталій Кличко заявив, що після завершення канікул 31 жовтня діти до навчальних закладів не повернуться, якщо Київ буде в "червоній зоні". Це буде або продовження канікул, або перехід на дистанційне навчання. Рішення про те, що буде зі школами після канікул - дистанційка або додатковий відпочинок - приймуть пізніше.
"Припиняють відвідування навчальних закладів з 23 жовтня по 8 листопада: канікули для школярів тривають з 23 по 31 жовтня. Щодо наступного тижня буде прийнято додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули", - заявив мер.
Дитячі садки працюватимуть у звичному режимі, але за умови 100%-ї вакцинації співробітників.
Відзначимо, що таке станеться в разі переходу Києва в "червону зону". Дату в КМДА поки не називали.
Молодші класи можуть повернутися в школу
У свою чергу Олексій Данилов, секретар Ради національної безпеки і оборони, заявив, що школи і вищі навчальні заклади по всій Україні з 25 жовтня підуть або на дистанційну форму навчання, або на канікули. Виняток може бути тільки для учнів молодших класів.
Остаточні рішення щодо канікул, за словами чиновника, прийматимуть Кабмін і місцева влада.
А ось Микола Поворозник, заступник голови КМДА, заявив, що школярі не відвідуватимуть навчальні заклади протягом двох тижнів, включаючи і молодшокласників.
"Однак школи точно будуть закриті два тижні, включаючи 1-4 класи", - додав Поворозник.
Нагадаємо, що канікули в школах Києва почалися раніше - з 23 жовтня, а не з 25-го як планувалося.
Поки ж ситуація з коронавірусом в Україні складна. Незважаючи не незначний спад, кількість інфікованих залишається високим, перевищуючи добові показники в 20 тисяч нових хворих.