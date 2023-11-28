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Дістали прання, а воно смердить? Як очистити машинку від сміття, плісняви та бактерій

Пральна машина потребує регулярного догляду (фото: Freepik)
Автор: Ірина Костенко

Інколи пральну машину доводиться запускати на ніч. Однак зранку на декого може чекати неприємний сюрприз - прання матиме неприємний запах, хоча й не лежало вологим занадто довго.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як найкраще доглядати за пралкою та чи можна подолати неприємний запах і плісняву всередині механізму.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: AllMaster, Vencon, Taka-Vanna, Service Centers.

Чому виникає неприємний запах

Якщо ви помітили, що у пральній машині з'явився неприємний запах, який залишається навіть на щойно випраних речах, потрібно негайно виправляти цю ситуацію.

Найчастіше сморід виникає внаслідок забруднення пралки й навіть виникнення плісняви чи грибків, невидимих неозброєному оку.

Причини можуть бути різні:

  • неправильно підібраний засіб для прання (не знищує разом із брудом всі шкідливі мікроорганізми та бактерії й не вимивається з одягу повною мірою)
  • неправильне дозування засобу для прання (якщо в машинці утворюється забагато піни, вона може не змиватися, а осідати у важкодоступних місцях в барабані чи на ущільнювачі й перетворюватися з часом на плісняву)
  • використання кондиціонера без додаткового полоскання (він потребує тривалого прання, інакше залишає по собі сизий наліт, що є ідеальний для грибків)
  • регулярне прання на низьких температурах (бактерії та бруд з одягу потрапляють всередину механізму і не знищуються при нагріванні)
  • постійне прання у швидкому "експрес-режимі" (барабан пралки не дезінфікується на низьких температурах і "збагачується" колоніями грибка)
  • засмічення в зливному шлангу чи каналізаційній трубі (тоді з машинки може тхнути каналізацією)
  • забруднення ущільнювача - манжети люка
  • задовге перебування мокрих речей всередині машинки (прання може "задихнутися", як кажуть у народі)

У результаті прання хочеться отримувати чистоту, а не бактерії (ілюстративне фото: Freepik)

Як подолати сморід, плісняву й грибки

Для того, щоб ретельно очистити пральну машину, потрібно вимити її як зовні, так і зсередини.

Особливу увагу потрібно звернути на:

  • манжет (ущільнювач, гумовий обідок) - його можна обробити легким розчином купоросу, залишити на добу й потім змити рідким милом чи пральним порошком (важливо, щоб купорос не потрапив на емаль)
  • барабан - його можна очистити звичайною лимонною кислотою, оцтом, харчовою содою, білизною (відбілювачем) чи навіть Domestos (за умови використання високотемпературного прання впродовж щонайменше години)
  • фільтруючі клапани - якщо грибок "розрісся" занадто широко
  • відсік для порошків - його потрібно мити й сушити регулярно (для подолання сильного забруднення можна використати лимонну кислоту, оцет або білизну)
  • зливний шланг - якщо він не промився впродовж чистки барабана, його потрібно зняти й прочистити "вручну" (у нагоді стане кевларовий трос із неметалевим йоржиком)
  • фільтр - сітку-фільтр можна обтерти, а фільтраційний елемент промити водним розчином оцту або відбілювача (з подальшим промиванням водою)

Чиста пралка повинна буквально "сяяти" (ілюстративне фото: Freepik)

"Народні" рецепти

Дієвими розчинами для "сервісного прання" на високих температурах (задля подолання плісняви й грибків всередині машинки), дехто вважає:

  • суміш чверті склянки соди з такою ж кількістю води (розчин потрібно влити у відсік для прального порошку) - у сам барабан при цьому радять додати дві повних склянки звичайного оцту
  • суміш лимонної кислоти з водою - її радять засипати просто в барабан і запустити машинку в режим прання з подальшим полосканням
  • суміш відбілювача (що містить хлор) з водою та оцтом - відбілювач радять залити у відсік для порошку, прання призупинити всередині циклу, через годину залити в дозатор склянку (чи дві) оцтової есенції та завершити прання із подальшим полосканням

Водночас майстри, яких періодично викликають для боротьби зі стійким неприємним запахом у пральних машинах, наголошують, що існують ситуації, коли ніщо, окрім спеціалізованих засобів вже не подіє.

Вони радять купувати такі собі "таблетки" для очищення пральних машин. За допомогою спеціальних компонентів і мікроелементів ці засоби успішно долають грибки та плісняву, а отже й неприємні запахи.

Для ефективного очищення майстри радять покласти таку "таблетку" у відсік для порошку і виставити пралку на максимально довгий і максимально гарячий режим із подальшим полосканням.

Високі температури вбивають шкідливі мікроорганізми (ілюстративне фото: Freepik)

Подальший догляд за пральною машиною

Для того, щоб ніколи більше не зустрічатися з неприємним запахом і шкідливими бактеріями у пралці, варто дотримуватися низки простих, але дієвих порад:

  • не залишати мокру або ледь вологу білизну в барабані
  • не зберігати брудну білизну в барабані машинки
  • перевіряти кишені одягу перед запуском прання, щоб запобігти потраплянню бруду та сторонніх предметів
  • після кожного прання протирати гумовий ущільнювач (манжет люка) і барабан сухою ганчіркою
  • періодично витягати відсік для порошку, щоб ретельно вимити його та висушити
  • не закривати кришку люка й давати приладу "дихати"
  • використовувати програму прання з максимальною температурою (біля якої є позначка "кип'ятіння") хоча б раз на місяць - бажано із застосуванням відбілюючих засобів на основі хлору
  • використовувати порошки з мікроелементами, які вбивають шкідливі мікроорганізми
  • не насипати занадто багато засобів для прання
  • завжди стежити, щоб прання було добре виполосканим
  • не користуватися занадто часто кондиціонерами (особливо без додаткового полоскання)
  • регулярно прочищати систему зливу, заливний фільтр та шланги
  • раз на 1-2 місяці очищати нагрівальні елементи від накипу (склянку оцту або 100 г лимонної кислоти потрібно розмістити в середині барабана й запустити цикл прання з максимальною температурою)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про 5 речей, які не можна прати з кондиціонером.

Читайте також, як захистити побутові прилади під час віялових відключень.

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