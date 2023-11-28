Достали стирку, а она воняет? Как очистить машинку от мусора, плесени и бактерий

Почему возникает неприятный запах
Если вы заметили, что у стиральной машины появился неприятный запах, остающийся даже на только что выстиранных вещах, нужно немедленно исправлять эту ситуацию.
Зачастую вонь возникает вследствие загрязнения стиралки и даже возникновения плесени или грибков, невидимых невооруженному глазу.
Причины могут быть разные:
- неправильно подобранное средство для стирки (не уничтожает вместе с грязью все вредные микроорганизмы и бактерии и не вымывается из одежды в полной мере)
- неправильная дозировка средства для стирки (если в машинке образуется много пены, она может не смываться, а оседать в труднодоступных местах в барабане или на уплотнителе и превращаться со временем в плесень)
- использование кондиционера без дополнительного полоскания (он требует длительной стирки, иначе оставляет после себя сизый налет, идеальный для грибков)
- регулярные стирки на низких температурах (бактерии и грязь из одежды попадают внутрь механизма и не уничтожаются при нагревании)
- постоянная стирка в быстром "экспресс-режиме" (барабан стиралки не дезинфицируется на низких температурах и "обогащается" колониями грибка)
- засорение в сливном шланге или канализационной трубе (тогда из машинки может вонять канализацией)
- загрязнение уплотнителя - манжеты люка
- долгое пребывание мокрых вещей внутри машинки (стирка может "задохнуться", как говорят в народе)
В результате стирки хочется получать чистоту, а не бактерии (иллюстративное фото: Freepik)
Как преодолеть вонь, плесень и грибки
Для того чтобы тщательно очистить стиральную машину, нужно вымыть ее как снаружи, так и изнутри.
Особое внимание следует обратить на:
- манжет (уплотнитель, резиновый ободок) - его можно обработать легким раствором купороса, оставить на сутки и затем смыть жидким мылом или стиральным порошком (важно, чтобы купорос не попал на эмаль)
- барабан - его можно очистить обычной лимонной кислотой, уксусом, пищевой содой, белизной (отбеливателем) или даже Domestos (при использовании высокотемпературной стирки в течение как минимум часа)
- фильтрующие клапаны - если грибок "разросся" слишком широко
- отсек для порошков - его нужно мыть и сушить регулярно (для преодоления сильного загрязнения можно использовать лимонную кислоту, уксус или белизну)
- сливной шланг - если он не промылся во время чистки барабана, его нужно снять и прочистить "вручную" (пригодится кевларовый трос с неметаллическим ершиком)
- фильтр - сетку-фильтр можно обтереть, а фильтрационный элемент промыть водным раствором уксуса или отбеливателя (с последующей промывкой водой)
Чистая стиралка должна буквально "сиять" (иллюстративное фото: Freepik)
"Народные" рецепты
Действенными растворами для "сервисной стирки" на высоких температурах (для преодоления плесени и грибков внутри машинки), кое-кто считает:
- смесь четверти стакана соды с таким же количеством воды (раствор нужно влить в отсек для стирального порошка) - в сам барабан при этом советуют добавить два полных стакана обычного уксуса.
- смесь лимонной кислоты с водой - ее советуют засыпать прямо в барабан и запустить машинку в режим стирки с последующим полосканием
- смесь отбеливателя (содержащего хлор) с водой и уксусом - отбеливатель советуют залить в отсек для порошка, стирку приостановить внутри цикла, через час залить в дозатор стакан (или два) уксусной эссенции и завершить стирку с последующим полосканием
В то же время мастера, которых периодически вызывают для борьбы со стойким неприятным запахом в стиральных машинах, отмечают, что существуют ситуации, когда ничто кроме специализированных средств уже не подействует.
Они советуют покупать некие "таблетки" для очистки стиральных машин. С помощью специальных компонентов и микроэлементов эти средства успешно преодолевают грибки и плесень, а значит и неприятные запахи.
Для эффективной очистки мастера советуют положить такую "таблетку" в отсек для порошка и выставить стиралку на максимально длинный и максимально горячий режим с последующим полосканием.
Высокие температуры убивают вредные микроорганизмы (иллюстративное фото: Freepik)
Дальнейший уход за стиральной машиной
Для того чтобы никогда больше не встречаться с неприятным запахом и вредными бактериями в стиралке, следует придерживаться ряда простых, но действенных советов:
- не оставлять мокрое или едва влажное белье в барабане
- не хранить грязное белье в барабане машинки
- проверять карманы одежды перед запуском стирки, чтобы предотвратить попадание грязи и посторонних предметов
- после каждой стирки протирать резиновый уплотнитель (манжет люка) и барабан сухой тряпкой
- периодически извлекать отсек для порошка, чтобы тщательно вымыть его и высушить
- не закрывать крышку люка и давать прибору "дышать"
- использовать программу стирки с максимальной температурой (возле которой есть отметка "кипячение") хотя бы раз в месяц - желательно с применением отбеливающих средств на основе хлора
- использовать порошки с микроэлементами, убивающими вредные микроорганизмы
- не насыпать слишком много средств для стирки
- всегда следить, чтобы стирка была хорошо выполоскана
- не пользоваться слишком часто кондиционерами (особенно без дополнительного полоскания)
- регулярно прочищать систему слива, заливной фильтр и шланги
- раз в 1-2 месяца очищать нагревательные элементы от накипи (стакан уксуса или 100 г лимонной кислоты нужно разместить внутри барабана и запустить цикл стирки с максимальной температурой)