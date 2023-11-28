Достали стирку, а она воняет? Как очистить машинку от мусора, плесени и бактерий

Почему возникает неприятный запах

Если вы заметили, что у стиральной машины появился неприятный запах, остающийся даже на только что выстиранных вещах, нужно немедленно исправлять эту ситуацию.

Зачастую вонь возникает вследствие загрязнения стиралки и даже возникновения плесени или грибков, невидимых невооруженному глазу.

Причины могут быть разные:

неправильно подобранное средство для стирки (не уничтожает вместе с грязью все вредные микроорганизмы и бактерии и не вымывается из одежды в полной мере)

неправильная дозировка средства для стирки (если в машинке образуется много пены, она может не смываться, а оседать в труднодоступных местах в барабане или на уплотнителе и превращаться со временем в плесень)

использование кондиционера без дополнительного полоскания (он требует длительной стирки, иначе оставляет после себя сизый налет, идеальный для грибков)

регулярные стирки на низких температурах (бактерии и грязь из одежды попадают внутрь механизма и не уничтожаются при нагревании)

постоянная стирка в быстром "экспресс-режиме" (барабан стиралки не дезинфицируется на низких температурах и "обогащается" колониями грибка)

засорение в сливном шланге или канализационной трубе (тогда из машинки может вонять канализацией)

загрязнение уплотнителя - манжеты люка

долгое пребывание мокрых вещей внутри машинки (стирка может "задохнуться", как говорят в народе)

В результате стирки хочется получать чистоту, а не бактерии (иллюстративное фото: Freepik)

Как преодолеть вонь, плесень и грибки

Для того чтобы тщательно очистить стиральную машину, нужно вымыть ее как снаружи, так и изнутри.

Особое внимание следует обратить на:

манжет (уплотнитель, резиновый ободок) - его можно обработать легким раствором купороса, оставить на сутки и затем смыть жидким мылом или стиральным порошком (важно, чтобы купорос не попал на эмаль)

барабан - его можно очистить обычной лимонной кислотой, уксусом, пищевой содой, белизной (отбеливателем) или даже Domestos (при использовании высокотемпературной стирки в течение как минимум часа)

фильтрующие клапаны - если грибок "разросся" слишком широко

отсек для порошков - его нужно мыть и сушить регулярно (для преодоления сильного загрязнения можно использовать лимонную кислоту, уксус или белизну)

сливной шланг - если он не промылся во время чистки барабана, его нужно снять и прочистить "вручную" (пригодится кевларовый трос с неметаллическим ершиком)

фильтр - сетку-фильтр можно обтереть, а фильтрационный элемент промыть водным раствором уксуса или отбеливателя (с последующей промывкой водой)

Чистая стиралка должна буквально "сиять" (иллюстративное фото: Freepik)

"Народные" рецепты

Действенными растворами для "сервисной стирки" на высоких температурах (для преодоления плесени и грибков внутри машинки), кое-кто считает:

смесь четверти стакана соды с таким же количеством воды (раствор нужно влить в отсек для стирального порошка) - в сам барабан при этом советуют добавить два полных стакана обычного уксуса.

смесь лимонной кислоты с водой - ее советуют засыпать прямо в барабан и запустить машинку в режим стирки с последующим полосканием

смесь отбеливателя (содержащего хлор) с водой и уксусом - отбеливатель советуют залить в отсек для порошка, стирку приостановить внутри цикла, через час залить в дозатор стакан (или два) уксусной эссенции и завершить стирку с последующим полосканием

В то же время мастера, которых периодически вызывают для борьбы со стойким неприятным запахом в стиральных машинах, отмечают, что существуют ситуации, когда ничто кроме специализированных средств уже не подействует.

Они советуют покупать некие "таблетки" для очистки стиральных машин. С помощью специальных компонентов и микроэлементов эти средства успешно преодолевают грибки и плесень, а значит и неприятные запахи.

Для эффективной очистки мастера советуют положить такую "таблетку" в отсек для порошка и выставить стиралку на максимально длинный и максимально горячий режим с последующим полосканием.

Высокие температуры убивают вредные микроорганизмы (иллюстративное фото: Freepik)

Дальнейший уход за стиральной машиной

Для того чтобы никогда больше не встречаться с неприятным запахом и вредными бактериями в стиралке, следует придерживаться ряда простых, но действенных советов: