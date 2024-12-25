"Дірочка біля вуха": дерматолог назвала стан, який виникає в 1% людей у світі

Дірочка у шкірі біля вуха може свідчити про передвушний синус. Близько 1% населення має такий синус біля вуха і у багатьох випадках такий стан абсолютно безпечний.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку дерматолога Катерини Бакіко.

Що таке синус та чому виникає

За словами дерматолога, синус - означає канал. Тобто це такий тонкий канал у шкірі з отвором на її поверхні та сліпим кінцем у глибині. Вони можуть бути симетричні, або тільки з одного боку.

Шкіра людей утворюється на перших періодах розвитку ембріона. Таке трапляється, якщо випадково вона формується не вірно та утворюється така аномалія у шкірі.

Найчастіше їх можна побачити біля вуха (передвушний синус), але буває і на шиї.

Чи небезпечний стан

Лікар зазначила, що самі по собі синуси не є небезпечні. Але інколи туди потрапляє інфекція. Запалення тої зони проявляється набряком, біллю, почервонінням.

"Інколи такі синуси поєднуються з кістами, коли цей канал на кінці розширюється наче кулька. Зрідка синус може створювати серйозну проблему - часті інфекції, а інколи ураження є дуже сильне", - додала вона.

Іншими, менш поширеними синусами є ті, які знаходяться на шиї - це глотковий, тироглосальний та бронхогенний синуси. Ці синуси теж можуть утворювати кісти (інфікуватись і запалюватись та роздуватись наче кулька) або фістули, коли цей канал досягає глотки, кореня язика або бронхів. Тому ці синуси потребують хірургічного лікування.

Як виглядає синус у шкірі біля вуха (фото: instagram.com/dr.kateryna_bakiko)