"Дірочка біля вуха": дерматолог назвала стан, який виникає в 1% людей у світі
Дірочка у шкірі біля вуха може свідчити про передвушний синус. Близько 1% населення має такий синус біля вуха і у багатьох випадках такий стан абсолютно безпечний.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дерматолога Катерини Бакіко.
Що таке синус та чому виникає
За словами дерматолога, синус - означає канал. Тобто це такий тонкий канал у шкірі з отвором на її поверхні та сліпим кінцем у глибині. Вони можуть бути симетричні, або тільки з одного боку.
Шкіра людей утворюється на перших періодах розвитку ембріона. Таке трапляється, якщо випадково вона формується не вірно та утворюється така аномалія у шкірі.
Найчастіше їх можна побачити біля вуха (передвушний синус), але буває і на шиї.
Чи небезпечний стан
Лікар зазначила, що самі по собі синуси не є небезпечні. Але інколи туди потрапляє інфекція. Запалення тої зони проявляється набряком, біллю, почервонінням.
"Інколи такі синуси поєднуються з кістами, коли цей канал на кінці розширюється наче кулька. Зрідка синус може створювати серйозну проблему - часті інфекції, а інколи ураження є дуже сильне", - додала вона.
Іншими, менш поширеними синусами є ті, які знаходяться на шиї - це глотковий, тироглосальний та бронхогенний синуси. Ці синуси теж можуть утворювати кісти (інфікуватись і запалюватись та роздуватись наче кулька) або фістули, коли цей канал досягає глотки, кореня язика або бронхів. Тому ці синуси потребують хірургічного лікування.
Як виглядає синус у шкірі біля вуха (фото: instagram.com/dr.kateryna_bakiko)
Раніше ми повідомляли про помилку, яка може призвести до подразнення шкіри обличчя та навіть спровокувати акне.
Також ми писали про 4 хвороби, які можуть загостритись під час зимових свят.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.