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"Дырочка возле уха": дерматолог назвала состояние, которое возникает у 1% людей в мире

Среда 25 декабря 2024 16:00
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"Дырочка возле уха": дерматолог назвала состояние, которое возникает у 1% людей в мире Дерматолог рассказала, почему возникает дырочка в коже возле уха (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Дырочка в коже возле уха может свидетельствовать о предушном синусе. Около 1% населения имеет такой синус возле уха и во многих случаях такое состояние абсолютно безопасно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу дерматолога Екатерины Бакико.

Что такое синус и почему возникает

По словам дерматолога, синус - означает канал. То есть это такой тонкий канал в коже с отверстием на ее поверхности и слепым концом в глубине. Они могут быть симметричны, или только с одной стороны.

Кожа людей образуется на первых периодах развития эмбриона. Такое случается, если она формируется не верно и образуется такая аномалия в коже.

Чаще всего их можно увидеть возле уха (предушной синус), но бывает и на шее.

Опасно ли состояние

Врач отметила, что сами по себе синусы не опасны. Но иногда туда попадает инфекция. Воспаление той зоны проявляется отеком, болью, покраснением.

"Иногда такие синусы сочетаются с кистами, когда этот канал на конце расширяется как шарик. Изредка синус может создавать серьезную проблему - частые инфекции, а иногда поражение очень сильное", - добавила она.

Другими, менее распространенными синусами являются те, которые находятся на шее - это глоточный, тироглосальный и бронхогенный синусы. Эти синусы тоже могут образовывать кисты (инфицироваться и воспаляться и раздуваться как шарик) или фистулы, когда этот канал достигает глотки, корня языка или бронхов. Поэтому эти синусы требуют хирургического лечения.

&quot;Дырочка возле уха&quot;: дерматолог назвала состояние, которое возникает у 1% людей в мире

Как выглядит синус в коже возле уха (фото: instagram.com/dr.kateryna_bakiko)

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