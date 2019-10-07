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Директор Заворотнюк отреагировала на новость о смерти актрисы

STYLERПерсоны    07.10.2019 - 08:51
Директор Заворотнюк отреагировала на новость о смерти актрисы
Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк обрастает слухами

Анастасия Заворотнюк умерла в субботу, 5 октября, в московской клинике, где лечилась от глиобластомы - агрессивной опухоли головного мозга. Такая новость вчера облетела все СМИ.

Чтобы прояснить ситуацию, на связь с российскими СМИ вышла пиар-директор звезды "Моей прекрасной няни" Марина Потапова.

Помощница актрисы в комментарии российскому изданию на вопрос "Правда, что Анастасия Заворотнюк скончалась?", ответила лаконичным "Нет".

Директор Заворотнюк отреагировала на новость о смерти актрисы

Анастасия Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Стоит отметить, что актриса находится на лечении с 13 сентября. Поскольку ее семья предпочитает не разглашать детали о состоянии Анастасии, постоянно всплывают различные слухи о том, что происходит с ней.

Кроме того, одна из сотрудниц клиники написала анонимное письмо с предложением продать видео и фото с актрисой из больницы. Журналисты не пошли на сделку, а вместо этого обнародовали письмо медработницы. После чего та отказалась от своих слов.

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