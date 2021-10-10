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Директор "Южмаша" предупредил об угрозе техногенной катастрофы: "ситуация крайне опасна!"

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Днепр, Воскресенье 10 октября 2021 18:12
Директор "Южмаша" предупредил об угрозе техногенной катастрофы: "ситуация крайне опасна!" Фото: завод "Южмаш" в Днепре (aboutspacejornal.net)
Автор: Владимир Костырин

В Днепре на территории завода "Южмаш" находится 95 тонн гептила, из которых 37 тонн - в некондиционном состоянии. Гендиректор госпредприятия Сергей Войт предупредил о серьезных рисках, ведь средств на хранение и утилизацию ГП не получает годами, а в случае разгерметизации хотя бы одной цистерны может произойти техногенная катастрофа.

Соответствующее письмо опубликовала адвокат Юлия Сегеда в своем Facebook.

Директор "Южмаша" обратился к министерству промышленности, космическому агентству и мэрии Днепра с призывом отреагировать на ситуацию.

"Срок эксплуатации резервуаров, где хранится гептил, истек. При отсутствии средств условия хранения ухудшаются и уже не могут надежно обеспечить необходимый уровень безопасности работников предприятия и жителей города в окружающих жилых районах. Уже имели место случаи испарения высокотоксичных агрессивных химических веществ, что несет непосредственную угрозу жизни и здоровью населения. Ситуация крайне опасна!" - говорится в письме.

Гептил на заводе, согласно постановлению Кабмина от декабря 2018 года, должны были утилизировать до 2020-го. Хранение вещества в год обходится предприятию в около 20 миллионов гривен. За все это время никакой компенсации расходов, как и средств на утилизацию, так и не поступало.

Войт отметил, что "Южмаш" не имеет возможности самостоятельно решить проблему дальнейшего надежного хранения и последующей утилизации этого крайне опасного для человека компонента ракетного топлива.

Директор &quot;Южмаша&quot; предупредил об угрозе техногенной катастрофы: &quot;ситуация крайне опасна!&quot;Директор &quot;Южмаша&quot; предупредил об угрозе техногенной катастрофы: &quot;ситуация крайне опасна!&quot;

Директор "Южмаша" рассказал о больших рисках из-за ситуации с гетпилом на заводе (фото: facebook.com / Yuliya Segeda)

Гептил имеет очень невысокую предельно допустимую концентрацию. При воздействии на человека поражаются все системы: иммунная, сердечно-сосудистая, лимфатическая, нервная, желудочно-кишечный тракт, печень, кожа, также это вызывает нарушение репродуктивной деятельности и появление врожденных пороков. Смертельная доза гептила для человека составляет 1 микрограмм на 1 литр воды.

Напомним, ранее журналисты и активисты рассказали, что сейчас происходит и как выглядит "второй Чернобыль" под Днепром - закрытый Приднепровский химический завод в Каменке.

Также мы писали о том, недавно под Львовом перевернулась цистерна с химикатами, и в результате ДТП водитель грузовика получил химический ожог.

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Днепр Южмаш Химическое загрязнение
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