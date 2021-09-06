Бомба замедленного действия: как сейчас выглядит "второй Чернобыль" под Днепром

В Каменке на территории закрытого Приднепровского химического завода (ПХЗ) в разрушающихся зданиях стоят старые цеха с радиоактивно зараженным оборудованием практически под открытым небом, в том числе радиоактивной пульпой. В помещениях очень серьезные дозы радиации.

На ситуацию, которая представляет огромную опасность и для экологии, и для горожан, обратил внимание журналист Денис Казанский на своем канале в YouTube .

"Атомная свалка" в Каменском

На заводе ПХЗ, который начал работу в 1948 году, обогащали уран для создания ядерного оружия, и именно тут в 1949 году были получены материалы для первой советской атомной бомбы.

В то время, не задумываясь о радиационной безопасности, ядерные отходы сваливали просто в овраги и балки, а радиоактивная пыль разносилась с ветром с территории завода на ближайшие поселки.

В 1992 году все цеха, связанные с переработкой урана, остановили производство. Но при этом в них так и осталось зараженное оборудование с радиоактивной пульпой.

"Производство было остановлено не по правилам, а фактически просто брошено. Долгие годы завод еще и грабили, свободно вывозили с него радиоактивный металлолом. Но сейчас ситуация получше - территория по крайней мере охраняется. Тем не менее завод практически является атомной свалкой под открытым небом, и эта свалка представляет для города большую опасность", - рассказал Казанский.

Территория заброшенного уранового завода ПХЗ в Каменском (фото: скриншот с видео)

Бомба замедленного действия

На территории завода ПХЗ самыми "грязными" зданиями являются первые постройки (из красного кирпича), которые сейчас постепенно разрушаются. Видно, как с крыш растут деревья, окна выбиты, то есть из цехов свободно вылетает радиоактивная пыль. Особо опасное оборудование с радиоактивной пульпой находится в аварийном 103-м здании. По словам экоактивиста, доза радиации в нем превышает фоновую безопасную в тысячи раз.

Сейчас территория завода ограждена стеной и охраняется, действует строгий пропускной режим, и к помещениям так просто не попасть. Но вместе с тем здания просто продолжают разрушаться. Так, по усредненным оценкам специалистов, строения в таком состоянии могут простоять безопасно еще около 10 лет.

На ПХЗ радиационный фон местами составляет 700-800 МкЗв/час (микрозивертов в час). Напомним, что безопасным считается уровень радиации до величины, приблизительно 0,5 МкЗв/ч.

Отмечается, что такой высокий показатель тяжело даже встретить на территории, прилегающей к Чернобыльской атомной электростанции.

На территории ПХЗ аварийное 103-е здание является наиболее радиационно загрязненным (фото: скриншот с видео)

За 30 лет после закрытия завода проблему ликвидации этого опасного объекта так и не решили: средства на это не выделяются, и урановый завод продолжает оставаться такой "бомбой замедленного действия".

"Фактически в городе мы имеем атомную свалку, которая осталась в наследство от Советского Союза, и с которой никто ничего не делает. Сюда надо вкладывать деньги. Это действительно второй Чернобыль. Здесь нужно строить либо саркофаг, либо эти здания разобрать и захоронить. Но десятилетиями эта проблема не решается", - возмущается блогер и писатель.

Ядерные могильники под боком у Днепра-миллионника

Еще одна серьезная проблема - ядерные могильники вокруг Каменского. Так, с утилизацией ядерных отходов в советское время особо не заморачивались - их сваливали прямо за городом в балки и овраги, и засыпали сверху глиной.

По данным из открытых источников, на территории города и в его окрестностях расположено 9 хвостохранилищ, 6 из которых не законсервированные, поэтому является постоянным источником опасности. Количество радиоактивных отходов, накопившихся в отвалах вблизи предприятия, составляет 36,34 млн т.

Ядерный могильник возле города Каменское (фото: скриншот с видео)

Так, например, прямо возле оживленной трассы Днепр-Каменское на обочине видна колючая проволока и заграждение, и начинается ядерный могильник.

Такие могильники в форме оврага заполнены отходами обогащения урана почти до самого верха. Могильники имеют большой периметр и охраняются очень слабо. Часто на эту территорию в Сухачевское хвостохранилище заходят люди, которые затем описывают свои похождения в соцсетях, и пишут, что местами радиационный фон очень высокий.

Видео: на заброшенном заводе ПХЗ в Каменском разрушаются здания с радиоактивно зараженным оборудованием