Директор "Південмашу" попередив про загрозу техногенної катастрофи: "ситуація вкрай небезпечна!"

У Дніпрі на території заводу "Південмаш" знаходиться 95 тонн гептилу, з яких 37 тонн - в некондиційному стані. Гендиректор держпідприємства Сергій Войт попередив про серйозні ризики, адже коштів на зберігання та утилізацію ДП не отримує роками, а у разі розгерметизації хоча б однієї цистерни може статися техногенна катастрофа.

Директор "Південмашу" звернувся до міністерства промисловості, космічного агентства та мерії Дніпра із закликом відреагувати на ситуацію.

"Термін експлуатації резервуарів, де зберігається гептил, закінчився. За відсутності коштів умови зберігання погіршуються і вже не можуть надійно забезпечити необхідний рівень безпеки працівників підприємства та громадян міста в оточуючих житлових районах. Вже мали місце випадки випаровування високотоксичних агресивних хімічних речовин, що несе безпосередню загрозу життю та здоров'ю населення. Ситуація вкрай небезпечна!" - йдеться в листі.

Гептил на заводі, згідно з постановою Кабміну від грудня 2018 року, повинні були утилізувати до 2020-го. Зберігання речовини на рік обходиться підприємству в близько 20 мільйонів гривень. За весь цей час жодної компенсації витрат, як і коштів на утилізацію, так і не надходило.

Войт зазначив, що "Південмаш" не має можливості самостійно вирішити проблему надійного зберігання і подальшої утилізації цього вкрай небезпечного для людини компонента ракетного палива.

Директор "Південмашу" розповів про великі ризики через ситуацію з гетпилом на заводі (фото: facebook.com / Yuliya Segeda)

Гептил має дуже невисоку гранично допустиму концентрацію. При впливі на людину уражаються всі системи: імунна, серцево-судинна, лімфатична, нервова, шлунково-кишковий тракт, печінка, шкіра, також це викликає порушення репродуктивної діяльності та поява вроджених вад. Смертельна доза гептилу для людини становить 1 мікрограм на 1 літр води.