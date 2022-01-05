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"Динамовскую семью потрясла трагическая весть": умер легенда футбольного клуба

Автор: Светлана Мащенко

5 января 2022 года стало известно о смерти легендарного врача футбольного клуба "Динамо" Владимира Игоревича Малюты.

Об этом сообщает пресс-служба ФК.

"Сегодня динамовскую семью потрясла трагическая весть – на 81-м году жизни перестало биться сердце легендарного врача ФК "Динамо", - говорится в сообщении.

Известно, что Владимир Игоревич долгие годы служил футбольному клубу, внося весомый вклад в успехи ФК и всего украинского спорта.

"Футбольному клубу "Динамо" очень повезло, что такой профессионал и замечательный человек - большую часть своей жизни посвятил клуба и направил весь свой талант и энергию на его медицинское обеспечение и развитие", - пишет пресс-служба ФК.

Малюта был новатором в своем деле, он вывел функции медицинского персонала на новый уровень. Разработал основы правильного режима футболистов, что сейчас признано важной частью успеха в любом спорте.

"Не стало человека, которого любили и уважали все, кто ее знает - как близкие люди и друзья... так и коллеги по цеху, а также многочисленные благодарные пациенты, среди которых было много выдающихся спортсменов", - говорится в скорбном сообщении.

Ранее также сообщалось, что в семье динамовца Олега Гусева случилось большое горе.

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