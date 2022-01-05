"Динамівську сім'ю потрясла трагічна звістка": помер легенда футбольного клубу

"Сьогодні динамівську сім'ю потрясла трагічна звістка - на 81-му році життя перестало битися серце легендарного лікаря ФК "Динамо", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що Володимир Ігорович довгі роки служив футбольному клубу, вносячи вагомий внесок в успіхи ФК і всього українського спорту.

"Футбольному клубу "Динамо" дуже пощастило, що такий професіонал і чудова людина - більшу частину свого життя присвятив клубу і направив весь свій талант і енергію на його медичне забезпечення і розвиток", - пише прес-служба ФК.

Малюта був новатором у своїй справі, він вивів функції медичного персоналу на новий рівень. Розробив основи правильного режиму футболістів, що зараз визнано важливою частиною успіху в будь-якому спорті.

"Не стало людини, яку любили і поважали всі, хто її знає - як близькі люди і друзі... так і колеги по цеху, а також численні вдячні пацієнти, серед яких було багато видатних спортсменів", - йдеться в скорботному повідомленні.