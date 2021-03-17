Украинский футболист исполнил мечту тяжелобольного подростка: никто не мог сдержать слез

История 18-летнего Володи

18-летний Владимир Прыриз из Львовской области в прошлом году не мог поднять ни ногу, ни руку. Все началось давно, с 2-летнего возраста у него начались проблемы со здоровьем. С тех пор в семье начались бесконечные походы к врачам, но диагноз установить не могли. После 16 лет жизни без настоящего диагноза - врачи подтвердили парню тросийную дистонию и назначили лечение. Тогда подросток начал оживать и у него появилась мечта - жить и играть в футбол.

Денис Бойко исполнил мечту 18-летнего парня

Мечты сбываются

Вратарь "Динамо" пришел в студию программы, посвященную Вове Прыризу.

"Я очень рад присутствовать тут и немного переживаю. Как только я услышал, что есть такая возможность встретиться с тобой, я сразу откликнулся на это предложение. У меня есть подарок для тебя - моя игровая футболка. Я тебе хочу пожелать, чтобы ты поправился и мы с тобой обязательно вместе сыграем в футбол", – сказал Бойко парню.

Володя не мог поверить своим глазам и был безумно счастлив, футболист вручил ему подарок - свою игровую футболку.

"Я очень хочу, чтобы вы стали в этом году чемпионами" – озвучил свое пожелание Вова.

Спортсмен после программы опубликовал фото с Володей на своей страничке в Instagram.

"Я был безумно рад, что мне предоставилась возможность встретиться с Володей! Хотел бы выразить огромную благодарность всем, кто помог организовать встречу и пригласил меня на передачу! Вове хочу пожелать крепкого здоровья и скорейшего выздоровления! У тебя все получится! Верь в себя и свои силы и ты справишься с любыми трудностями!" - написал Денис.

Денис Бойко и 18-летний Владимир (фото: instagram.com/king_kong_71)