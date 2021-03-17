Український футболіст виконав мрію тяжкохворого підлітка: ніхто не міг стримати сліз

Історія 18-річного Володі

18-річний Володимир Приріз зі Львівської області минулого року не міг підняти ні ногу, ні руку. Все почалося давно, з 2-річного віку у нього почалися проблеми зі здоров'ям. З того часу в сім'ї почалися нескінченні походи до лікарів, але діагноз встановити не могли. Після 16 років життя без цього діагнозу - лікарі підтвердили хлопцеві тросійну дистонію і призначили лікування. Тоді підліток почав оживати і у нього з'явилася мрія - жити і грати у футбол.

Денис Бойко здійснив мрію 18-річного хлопця

Мрії збуваються

Воротар "Динамо" прийшов у студію програми, присвячену Вові Прирізу.

"Я дуже радий бути присутнім тут і трохи переживаю. Як тільки я почув, що є така можливість зустрітися з тобою, я відразу відгукнувся на пропозицію. У мене є подарунок для тебе - моя ігрова футболка. Я хочу тобі побажати, щоб ти одужав і ми з тобою обов'язково разом зіграємо у футбол", – сказав Бойко хлопцеві.

Володя не міг повірити своїм очам і був шалено щасливий, футболіст вручив йому подарунок - свою ігрову футболку.

"Я дуже хочу, щоб ви стали в цьому році чемпіонами", – озвучив своє побажання Вова.

Спортсмен після програми опублікував фото з Володею на своїй сторінці в Instagram.

"Я був шалено радий, що мені випала можливість зустрітися з Володею! Хотів би висловити величезну подяку всім, хто допоміг організувати зустріч і запросив мене на передачу! Вові хочу побажати міцного здоров'я та швидкого одужання! У тебе все вийде! Вір у себе і свої сили і ти впораєшся з будь-якими труднощами!" - написав Денис.

Денис Бойко і 18-річний Володимир (фото: instagram.com/king_kong_71)