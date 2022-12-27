"Динамо" спільно з Фондом братів Суркісів передав чергову допомогу прикордонникам

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) спільно з Фондом братів Суркісів передав чергову допомогу підрозділам прикордонних військ.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
Як йдеться у повідомленні, до підрозділів було доставлено 9 палет гуманітарної допомоги. Цей гуманітарний вантаж включав вологі серветки, антибактеріальні засоби та інші різні засоби гігієни.
За словами самих військових, ця допомога є як ніколи актуальною, тому що засоби гігієни регулярно необхідно поповнювати у зв'язку із постійним їх споживанням. І ці речі завжди є одними із найбільш затребуваних серед побажань військовослужбовців.
Управління прикордонних військ висловили подяку фонду та футбольному клубу і сподіваються на продовження співпраці.
Своєю чергою, ФК "Динамо" та фонд вдячні за допомогу у реалізації гуманітарної місії благодійній організації "Карітас» та Юлії Костецькій.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ФК "Динамо" та Фонд братів Суркісів передавали засоби гігієни для військових.