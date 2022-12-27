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"Динамо" спільно з Фондом братів Суркісів передав чергову допомогу прикордонникам

"Динамо" спільно з Фондом братів Суркісів передав чергову допомогу прикордонникам (фото: прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) спільно з Фондом братів Суркісів передав чергову допомогу підрозділам прикордонних військ.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Як йдеться у повідомленні, до підрозділів було доставлено 9 палет гуманітарної допомоги. Цей гуманітарний вантаж включав вологі серветки, антибактеріальні засоби та інші різні засоби гігієни.

За словами самих військових, ця допомога є як ніколи актуальною, тому що засоби гігієни регулярно необхідно поповнювати у зв'язку із постійним їх споживанням. І ці речі завжди є одними із найбільш затребуваних серед побажань військовослужбовців.

Управління прикордонних військ висловили подяку фонду та футбольному клубу і сподіваються на продовження співпраці.

Своєю чергою, ФК "Динамо" та фонд вдячні за допомогу у реалізації гуманітарної місії благодійній організації "Карітас» та Юлії Костецькій.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ФК "Динамо" та Фонд братів Суркісів передавали засоби гігієни для військових.

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