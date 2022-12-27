"Динамо" совместно с Фондом братьев Суркисов передал очередную помощь пограничникам

Как говорится в сообщении, в подразделения были доставлены 9 паллет гуманитарной помощи. Этот гуманитарный груз включал в себя влажные салфетки, антибактериальные средства и другие различные средства гигиены.

По словам самих военных, эта помощь как никогда актуальна, потому что средства гигиены регулярно необходимо пополнять в связи с постоянным их потреблением. И эти вещи всегда являются одними из самых востребованных пожеланий военнослужащих.

Управление пограничных войск выразили благодарность фонду и футбольному клубу, и надеются на продолжение сотрудничества.

В свою очередь, ФК "Динамо" и фонд благодарны за помощь в реализации гуманитарной миссии благотворительной организации "Каритас" и Юлии Костецкой.

Напомним, ранее сообщалось, что ФК "Динамо" и Фонд братьев Суркисов передавали средства гигиены для военных.