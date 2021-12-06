"Динамо" поздравило с днем ВСУ военнослужащих в госпитале

Они передали раненым воинам, которые проходят реабилитацию, самые необходимые вещи, о которых им сообщили волонтеры, которые заботятся о раненых. Обычно это продукты, одежда, медикаменты - все, что может понадобиться во время реабилитации.

Подобные визиты для "Динамо" уже являются традиционными. Клуб организует их с тех пор, как с востока страны в госпиталь начали прибывать раненые в АТО бойцы. Однако на этот раз визит был немного необычным - впервые вместе с представителями клуба в госпиталь пришли партнеры клуба из компании ROCKET.

"Мотивация заключается в том, чтобы наше небо было мирным. Наша компания хочет и в дальнейшем сотрудничать с клубом «Динамо» в этом направлении. Наши воины должны получать поддержку. Пусть, пока она маленькая, однако все равно надо поприветствовать воинов и поклониться за их работу. Сегодня это был маленький подарок – мы доставили в госпиталь пиццы. Главное - это положительные эмоции на лицах воинов. Все улыбались - это самое главное", - сообщил представитель ROCKET Михаил Сметюхов.

О важности регулярных визитов представителей киевского "Динамо" к раненым в госпитале также рассказал Сергей Михайленко.

"Мы приехали поздравить ребят с праздником - Днем Вооруженных сил Украины. Наш клуб помнит о тех людях, которые защищают границы нашей страны поэтому мы приехали поздравить их от имени президента клуба, тренерского штаба, игроков", - заявил Михайличенко.