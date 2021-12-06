"Динамо" привітало з днем ЗСУ військовослужбовців у шпиталі

Вони передали пораненим воїнам, які проходять реабілітацію, найнеобхідніші речі, про які їм повідомили волонтери, які піклуються про поранених. Зазвичай це продукти, одяг, медикаменти - усе, що може знадобитися під час реабілітації.

Подібні візити для "Динамо" вже є традиційними. Клуб організовує їх відтоді, які зі Сходу країни до шпиталю почали прибувати поранені в АТО бійці. Однак цього разу візит був трохи незвичайним - вперше разом із представниками клубу до шпиталю завітали партнери клубу з компанії ROCKET.

"Мотивація полягає в тому, щоб наше небо було мирним. Ми знаємо, завдяки кому так і є. Наша компанія хоче і надалі співпрацювати з клубом «Динамо» у цьому напрямку. Наші воїни повинні отримувати підтримку. Нехай, поки вона маленька, проте все одно треба привітати воїнів і вклонитися за їх роботу. Сьогодні це був маленький подарунок – ми доставили до шпиталю піцци. Головне - це позитивні емоції на обличчях воїнів. Усі посміхалися - це найголовніше", - повідомив представник ROCKET Михайло Сметюхов.

Про важливість регулярних візитів представників київського "Динамо" до поранених у шпиталі також розповів Сергій Михайленко.

"Ми приїхали привітати хлопців зі святом - Днем збройних сил України. Наш клуб пам’ятає про тих людей, які боронять кордони нашої країни тому ми приїхали привітати їх від імені президента клубу, тренерського штабу, гравців", - заявив Михайличенко.