"Динамо" привітало з днем ЗСУ військовослужбовців у шпиталі

З нагоди Дня збройних сил України із традиційним візитом до Київського головного клінічного шпиталю завітали гості із київського "Динамо" - представники офіційного фан-клубу на чолі із Сергієм Михайленком.
Про це йдеться на сайті "Динамо".
Вони передали пораненим воїнам, які проходять реабілітацію, найнеобхідніші речі, про які їм повідомили волонтери, які піклуються про поранених. Зазвичай це продукти, одяг, медикаменти - усе, що може знадобитися під час реабілітації.
Подібні візити для "Динамо" вже є традиційними. Клуб організовує їх відтоді, які зі Сходу країни до шпиталю почали прибувати поранені в АТО бійці. Однак цього разу візит був трохи незвичайним - вперше разом із представниками клубу до шпиталю завітали партнери клубу з компанії ROCKET.
"Мотивація полягає в тому, щоб наше небо було мирним. Ми знаємо, завдяки кому так і є. Наша компанія хоче і надалі співпрацювати з клубом «Динамо» у цьому напрямку. Наші воїни повинні отримувати підтримку. Нехай, поки вона маленька, проте все одно треба привітати воїнів і вклонитися за їх роботу. Сьогодні це був маленький подарунок – ми доставили до шпиталю піцци. Головне - це позитивні емоції на обличчях воїнів. Усі посміхалися - це найголовніше", - повідомив представник ROCKET Михайло Сметюхов.
Про важливість регулярних візитів представників київського "Динамо" до поранених у шпиталі також розповів Сергій Михайленко.
"Ми приїхали привітати хлопців зі святом - Днем збройних сил України. Наш клуб пам’ятає про тих людей, які боронять кордони нашої країни тому ми приїхали привітати їх від імені президента клубу, тренерського штабу, гравців", - заявив Михайличенко.