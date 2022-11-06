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"Динамо" перерахувало прибуток від матчу з "Евертоном" на відбудову Чернігівської міської лікарні

Фото: "Динамо" перерахувало прибуток від матчу з "Евертоном" на відбудову Чернігівської міської лікарні (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Кошти, зібрані на матчі "Евертон" - "Динамо", який відбувся в Ліверпулі 29 липня в рамках благодійного турне "Match For Peace! Stop The War!", вирушили на відбудову Чернігівської міської лікарні.

Про це повідомляється на сайті клубу.

Зазначається, що прибуток від матчу в розмірі 250 тисяч фунтів стерлінгів перерахований до фандрейзингової платформи UNITED24 та буде використаний для відновлення зруйнованого відділення Чернігівської міської лікарні №3.

Чернігівська міська лікарня №3, попри пошкодження внаслідок воєнних дій, продовжує надавати медичну допомогу пацієнтам і потребує відновлення відділення рентгенології, зруйнованого російськими обстрілами.

Нагадаємо, у жовтні ФК "Динамо" (Київ) та UNITED24 підписали меморандум про співпрацю. Відбудова лікарні в Чернігові стане першим проєктом UNITED24 з відновлення соціальної інфраструктури, реалізованим у партнерстві з "Динамо".

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Динамо