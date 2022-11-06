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"Динамо" перечислило прибыль от матча с "Эвертоном" на восстановление Черниговской городской больницы

Фото: "Динамо" перечислило прибыль от матча с "Эвертоном" на восстановление Черниговской городской больницы (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Средства, собранные на матче "Эвертон" - "Динамо", состоявшемся в Ливерпуле 29 июля в рамках благотворительного турне "Match For Peace! Stop The War!", отправились на восстановление Черниговской городской больницы.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что прибыль от матча в размере 250 тысяч фунтов стерлингов перечислена в фандрейзинговую платформу UNITED24 и будет использована для восстановления разрушенного отделения Черниговской городской больницы №3.

Черниговская городская больница №3, несмотря на повреждения в результате военных действий, продолжает оказывать медицинскую помощь пациентам и нуждается в восстановлении отделения рентгенологии, разрушенного российскими обстрелами.

Напомним, в октябре ФК "Динамо" (Киев) и UNITED24 подписали меморандум о сотрудничестве. Восстановление больницы в Чернигове станет первым проектом UNITED24 по восстановлению социальной инфраструктуры, реализуемым в партнерстве с "Динамо".

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Динамо