"Динамо" перечислило прибыль от матча с "Эвертоном" на восстановление Черниговской городской больницы

Средства, собранные на матче "Эвертон" - "Динамо", состоявшемся в Ливерпуле 29 июля в рамках благотворительного турне "Match For Peace! Stop The War!", отправились на восстановление Черниговской городской больницы.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что прибыль от матча в размере 250 тысяч фунтов стерлингов перечислена в фандрейзинговую платформу UNITED24 и будет использована для восстановления разрушенного отделения Черниговской городской больницы №3.

Черниговская городская больница №3, несмотря на повреждения в результате военных действий, продолжает оказывать медицинскую помощь пациентам и нуждается в восстановлении отделения рентгенологии, разрушенного российскими обстрелами.

Напомним, в октябре ФК "Динамо" (Киев) и UNITED24 подписали меморандум о сотрудничестве. Восстановление больницы в Чернигове станет первым проектом UNITED24 по восстановлению социальной инфраструктуры, реализуемым в партнерстве с "Динамо".