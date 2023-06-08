"Динамо" передало сім позашляховиків військовим

Зазначається, що бригада "Лють" звернулася до клубу з проханням забезпечити для них якомога більше автомобілів: не один-два, а 10-20.

Частину передали раніше, сім позашляховиків прийшли зараз, два автомобілі будуть зовсім скоро, ще машини перебувають у процесі фарбування у Польщі.

"Цей підрозділ замовляють такі автомобілі, як їм потрібні. І на фронті вони необхідні постійно, бо сьогодні є автомобіль, а завтра його вже немає, і потрібен новий, адже хлопці мають пересуватися. Сьогодні вони ще сказали про те, що їм також дуже потрібні причепи, на які потрібно ставити певне обладнання, тож займемося і цим питанням. Потрібно діяти дуже швидко, не можна розтягувати на місяці, адже з кожним днем ми наближаємо нашу перемогу. Чекаємо на наш наступ, ФК "Динамо" (Київ) та Фонд братів Суркіс будуть робити усе можливе, усе, що в наших силах, щоб наблизити нашу перемогу", - зазначили в клубі.

Своєю чергою, заступник командира об’єднаної штурмової бригади "Лють", полковник поліції Роман Поліщук подякував футбольному клубу "Динамо" за допомогу.

"Сьогодні нам передали сім автівок, і в майбутньому планується передача решти машин. Вони потрібні для виконання бойових завдань у польових умовах, де транспортні засоби часто виходять з ладу. По суті, вони - як розхідний матеріал. Під час виконання завдань ці машини дуже потрібні", - додав він.