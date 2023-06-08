"Динамо" передало семь внедорожников военным

Отмечается, что бригада "Лют" обратилась в клуб с просьбой обеспечить для них как можно больше автомобилей: не один-два, а 10-20.

Часть была передана ранее, семь внедорожников пришли сейчас, два автомобиля будут совсем скоро, еще машины находятся в процессе покраски в Польше.

"Это подразделение заказывают такие автомобили, как им нужны. И на фронте они необходимы постоянно, потому что сегодня есть автомобиль, а завтра его уже нет, и нужен новый, ведь ребята должны передвигаться. Сегодня они еще сказали о том, что им тоже очень нужны прицепы, на которые нужно ставить определенное оборудование, поэтому займемся и этим вопросом: нужно действовать очень быстро, нельзя растягивать на месяцы, ведь с каждым днем мы приближаем нашу победу. Суркис будут делать все возможное, все что в наших силах, чтобы приблизить нашу победу", - отметили в клубе.

В свою очередь, заместитель командира объединенной штурмовой бригады "Лют", полковник полиции Роман Полищук поблагодарил футбольный клуб "Динамо" за помощь.

"Сегодня нам передали семь автомобилей, и в будущем планируется передача остальным машинам. Они нужны для выполнения боевых задач в полевых условиях, где транспортные средства часто выходят из строя. По сути, они - как расходный материал. Во время выполнения заданий эти машины очень нужны ", – добавил он.