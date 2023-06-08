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"Динамо" передало сім позашляховиків військовим

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Четвер 08 червня 2023 20:17
"Динамо" передало сім позашляховиків військовим "Динамо" передало сім позашляховиків військовим (фото: прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

ФК "Динамо" "Київ "продовжує допомагати військовим. Днями клуб передав на потреби ЗСУ сім автомобілей для виконання важливих завдань на фронті бійцям підрозділу об’єднаної штурмової бригади "Лють"Національної поліції, яка входить до "Гвардії наступу".

Про це йдеться на сайті "Динамо".

Зазначається, що бригада "Лють" звернулася до клубу з проханням забезпечити для них якомога більше автомобілів: не один-два, а 10-20.

Частину передали раніше, сім позашляховиків прийшли зараз, два автомобілі будуть зовсім скоро, ще машини перебувають у процесі фарбування у Польщі.

"Цей підрозділ замовляють такі автомобілі, як їм потрібні. І на фронті вони необхідні постійно, бо сьогодні є автомобіль, а завтра його вже немає, і потрібен новий, адже хлопці мають пересуватися. Сьогодні вони ще сказали про те, що їм також дуже потрібні причепи, на які потрібно ставити певне обладнання, тож займемося і цим питанням. Потрібно діяти дуже швидко, не можна розтягувати на місяці, адже з кожним днем ми наближаємо нашу перемогу. Чекаємо на наш наступ, ФК "Динамо" (Київ) та Фонд братів Суркіс будуть робити усе можливе, усе, що в наших силах, щоб наблизити нашу перемогу", - зазначили в клубі.

Своєю чергою, заступник командира об’єднаної штурмової бригади "Лють", полковник поліції Роман Поліщук подякував футбольному клубу "Динамо" за допомогу.

"Сьогодні нам передали сім автівок, і в майбутньому планується передача решти машин. Вони потрібні для виконання бойових завдань у польових умовах, де транспортні засоби часто виходять з ладу. По суті, вони - як розхідний матеріал. Під час виконання завдань ці машини дуже потрібні", - додав він.

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