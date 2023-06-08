"Динамо" передало семь внедорожников военным
ФК "Динамо" "Киев" продолжает помогать военным. На днях клуб передал на нужды ВСУ семь автомобилей для выполнения важных задач на фронте бойцам подразделения объединенной штурмовой бригады "Лют" Национальной полиции, входящей в "Гвардию наступления".
Об этом идет речь на сайте "Динамо".
Отмечается, что бригада "Лют" обратилась в клуб с просьбой обеспечить для них как можно больше автомобилей: не один-два, а 10-20.
Часть была передана ранее, семь внедорожников пришли сейчас, два автомобиля будут совсем скоро, еще машины находятся в процессе покраски в Польше.
"Это подразделение заказывают такие автомобили, как им нужны. И на фронте они необходимы постоянно, потому что сегодня есть автомобиль, а завтра его уже нет, и нужен новый, ведь ребята должны передвигаться. Сегодня они еще сказали о том, что им тоже очень нужны прицепы, на которые нужно ставить определенное оборудование, поэтому займемся и этим вопросом: нужно действовать очень быстро, нельзя растягивать на месяцы, ведь с каждым днем мы приближаем нашу победу. Суркис будут делать все возможное, все что в наших силах, чтобы приблизить нашу победу", - отметили в клубе.
В свою очередь, заместитель командира объединенной штурмовой бригады "Лют", полковник полиции Роман Полищук поблагодарил футбольный клуб "Динамо" за помощь.
"Сегодня нам передали семь автомобилей, и в будущем планируется передача остальным машинам. Они нужны для выполнения боевых задач в полевых условиях, где транспортные средства часто выходят из строя. По сути, они - как расходный материал. Во время выполнения заданий эти машины очень нужны ", – добавил он.