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"Динамо" допомогло з придбанням потужного генератора для Богуслава

Фото: "Динамо" допомогло з придбанням потужного генератора для Богуслава (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

ФК "Динамо" Київ спільно з нідерландською компанією Odink & Koenderink Nederland B.V. передали в місто Богуслав Обухівського району потужний дизельний генератор на 550 кВт для безперебійної життєдіяльності міста.

Про це повідомляється на сайті "Динамо".

"Протягом останніх місяців у нашій країні гостро постало питання резервного живлення у разі повного блекауту на тривалий час. Зокрема, внаслідок регулярних ракетних обстрілів енергетичних об'єктів значні проблеми щодо електропостачання переживають населені пункти Київської області", - повідомили в прес-службі клубу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що футбольний клуб "Динамо" профінансував закупівлю дронів та систем зв'язку Starlink для військової частини А7301.

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Динамо