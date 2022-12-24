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"Динамо" помогло с приобретением мощного генератора для Богуслава

Фото: "Динамо" помогло с приобретением мощного генератора для Богуслава (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

ФК "Динамо" Киев совместно с нидерландской компанией Odink&Koenderink Nederland BV передали в город Богуслав Обуховского района мощный дизельный генератор на 550 кВт для бесперебойной жизнедеятельности города.

Об этом сообщается на сайте "Динамо".

"В последние месяцы в нашей стране остро встал вопрос резервного питания в случае полного блекаута на длительное время. В частности, в результате регулярных ракетных обстрелов энергетических объектов значительные проблемы по электроснабжению переживают населенные пункты Киевской области", - сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, ранее мы писали, что футбольный клуб "Динамо" профинансировал закупку дронов и систем связи Starlink для воинской части А7301.

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