Цей "дикий" український фрукт покращує травлення та омолоджує організм

Що відомо про дику грушу?

Дика груша - це дерево, поширене в Європі та Азії, одне з найпоширеніших у цих регіонах. Воно може досягати висоти до 20 метрів, а його стовбур - діаметра до 1 метра. Листя має овальну форму із загостреними кінцями та насичений зелений колір. Квітки дерева білі або рожеві, з п'ятьма пелюстками. Плоди - маленькі грушоподібні яблука, які можуть бути зеленими, жовтими або коричневими. На гілках дерева зазвичай колючки.

Дикі груші дозрівають, коли падають з дерева (Скриншот)

Які корисні властивості диких груш?

Плід непридатний для споживання прямо з дерева, оскільки він твердий і терпкий, а його м’якоть має грудкувату структуру. Проте коли вони дозріють, впадуть і лежать під деревом на осінньому сонці, то стають м’якими, солодкими.

Груші містять вітаміни А, С, В і РР, а також такі мінерали, як магній, калій, фосфор, натрій, кальцій, мідь, залізо, йод і бор.

Плід також містить фруктові кислоти (яблучну, лимонну). Вони низькокалорійні: 100 г фруктів - це близько 60 ккал, а їх ГІ - 30. Однак у стиглих грушах багато цукру, тому людям з діабетом, інсулінорезистентністю та надмірною вагою слід бути обережними з їх вживанням.

Раніше відвар груші використовували для зняття температури, зниження артеріального тиску, а також як ліки від діареї та сечокам’яної хвороби. Він також сприяв травленню та прискорював загоєння ран. Завдяки тому, що фрукти легко засвоювані та багаті клітковиною, вони покращують травлення, підтримують роботу кишечника та очищають його, полегшують випорожнення та запобігають діареї.

Однак калій, що міститься в них, позитивно впливає на роботу серця, м'язів і кровоносної системи. Це також може допомогти знизити артеріальний тиск.

У свою чергу, вміст таких інгредієнтів, як йод і бор, які рідко зустрічаються у фруктах, позитивно впливає на роботу ендокринної системи та щитовидної залози.

Бор підтримує роботу нервової системи. Ви також знайдете в плодах багато антиоксидантів, які нейтралізують дію вільних радикалів, відповідальних за руйнування клітин.

Завдяки цьому вживання груш підтримує процеси оновлення клітин, покращує зовнішній вигляд шкіри та омолоджує її, а також зменшує запалення в організмі.

Що можна зробити з дикої груші?

Раніше дикі груші були широко поширені, вони лежали на полях і подвір’ях, дерева не мали особливих вимог, тому не потребували догляду, вони росли навіть у важких умовах і на неродючих ґрунтах.

Через поширеність вони використовувалися майже в кожній страві, особливо в бідних сільських домогосподарствах, де люди часто відчували бідність і голод.

Їх їли сирими, готували з них солоні та солодкі супи, варили варення, мармелад, соки, компоти, а також оцет, лікери та вина з додаванням інших фруктів.

В даний час їх також можна використовувати як добавки до млинців, вівсяної каші, оладок, тортів і фруктово-овочевих коктейлів.

Ви навіть можете додавати їх у бутерброди чи м’ясні соуси, а також запікати, варити, сушити, заморожувати, маринувати чи маринувати в оцті. Також їх часто засушують, щоб додавати до узвару.