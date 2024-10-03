Этот "дикий" украинский фрукт улучшает пищеварение и омолаживает организм

Что известно о дикой груше?

Дикая груша - это дерево, распространенное в Европе и Азии, одно из самых распространенных в этих регионах. Оно может достигать высоты до 20 метров, а его ствол - диаметра до 1 метра. Листья имеют овальную форму с заостренными концами и насыщенный зеленый цвет. Цветки дерева белые или розовые, с пятью лепестками. Плоды - маленькие грушевидные яблоки, которые могут быть зелеными, желтыми или коричневыми. На ветвях дерева обычно колючки.

Дикие груши дозревают, когда падают с дерева (Скриншот)

Какие полезные свойства диких груш?

Плод непригоден для потребления прямо из дерева, поскольку он тверд и терпок, а его мякоть имеет комковатую структуру. Однако когда они созреют, упадут и лежат под деревом на осеннем солнце, то становятся мягкими, сладкими.

Груши содержат витамины А, С, В и РР, также такие минералы, как магний, калий, фосфор, натрий, кальций, медь, железо, йод и бор.

Плод также содержит фруктовые кислоты (яблочную, лимонную). Они низкокалорийны: 100 г фруктов - это около 60 ккал, а их ГИ - 30. Однако в спелых грушах много сахара, поэтому людям с диабетом, инсулинорезистентностью и избыточным весом следует соблюдать осторожность с их употреблением.

Ранее отвар груши использовали для снятия температуры, снижения АД, а также как лекарство от диареи и мочекаменной болезни. Он также способствовал пищеварению и ускорял заживление ран. Благодаря тому, что фрукты легко усваиваются и богаты клетчаткой, они улучшают пищеварение, поддерживают работу кишечника и очищают его, облегчают стул и предотвращают диарею.

Однако содержащийся в них калий положительно влияет на работу сердца, мышц и кровеносной системы. Это также может помочь снизить АД.

В свою очередь содержание таких ингредиентов, как йод и бор, которые редко встречаются во фруктах, положительно влияет на работу эндокринной системы и щитовидной железы.

Бор поддерживает работу нервной системы. Вы также найдете в плодах многие антиоксиданты, которые нейтрализуют действие свободных радикалов, ответственных за разрушение клеток.

Благодаря этому употребление груш поддерживает процессы обновления клеток, улучшает внешний вид кожи и омолаживает ее, а также уменьшает воспаление в организме.

Что можно сделать из дикой груши?

Раньше дикие груши были широко распространены, они лежали на полях и подворьях, деревья не имели особых требований, поэтому не нуждались в уходе, они росли даже в тяжелых условиях и на неплодородных почвах.

Из-за распространенности они использовались почти в каждом блюде, особенно в бедных деревенских домохозяйствах, где люди часто испытывали бедность и голод.

Их ели сырыми, готовили из них соленые и сладкие супы, варили варенье, мармелад, соки, компоты, а также уксус, ликеры и вина с добавлением других фруктов.

В настоящее время их также можно использовать в качестве добавки к блинам, овсяной каше, оладьям, тортам и фруктово-овощным коктейлям.

Вы даже можете добавлять их в бутерброды или мясные соусы, а также запекать, варить, сушить, замораживать, мариновать или мариновать в уксусе. Также их часто засушивают, чтобы добавлять к компоту.