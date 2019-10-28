Дифтерия наступает: в Киеве зафиксировали еще один случай

Дифтерия в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В Киеве медики подтвердили дифтерию у взрослой женщины

В Киеве медики зафиксировали еще один случай дифтерии, который был подтвержден клиническими анализами. В этот раз жертвой болезни оказалась женщина 1986 года рождения. Об этом сообщает издание "Сегодня".

Молодую женщину госпитализировали в больницу с подозрением на дифтерию в субботу. Пациентке сразу ввели противодифтерийную сыворотку. Ситуация осложнилась еще тем, что у заболевшей – трое маленьких детей.

"Диагноз подтвердился. В субботу женщине ввели противодифтерийную сыворотку. Женщина третий день находится в больнице, она в реанимации, и пока изменений в ее состоянии нет. Она проживает в частном доме на столичных Осокорках, в Дарницком районе. В доме вчера провели заключительную дезинфекцию. У заболевшей – трое детей. Им сделали посев, их осмотрел доктор. У одного ребенка – легкое респираторное заболевание, но диагноз "дифтерия" не подтвердился. Детей разрешили отвезти к бабушке в Житомирскую область", - сообщила заместитель директора Киевского лабораторного центра МОЗ Наталья Гунченко.

Ранее было зафиксировано несколько случаев заболевания дифтерией в Ужгороде, а также заболел один киевский школьник. А недавно еще один случай заражения дифтерией был подтвержден в Тернопольской области – пациентом оказался 47-летний местный житель, который провел вакцинацию два года назад.