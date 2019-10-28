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Дифтерія наступає: у Києві зафіксували ще один випадок

STYLERЖиття    28.10.2019 - 16:44
Дифтерія наступає: у Києві зафіксували ще один випадок
Дифтерія в Україні (Колаж РБК-Україна)

У Києві медики підтвердили дифтерію у дорослої жінки

У Києві медики зафіксували ще один випадок дифтерії, який був підтверджений клінічними аналізами. Цього разу жертвою хвороби виявилася жінка 1986 року народження. Про це повідомляє видання "Сьогодні".

Молоду жінку госпіталізували в лікарню з підозрою на дифтерію в суботу. Пацієнтці відразу ввели протидифтерійну сироватку. Ситуація ускладнилася ще й тим, що у хворої – троє маленьких дітей.

"Діагноз підтвердився. У суботу жінці ввели протидифтерійну сироватку. Жінка третій день перебуває в лікарні, вона в реанімації, і поки змін у її стані немає. Вона проживає у приватному будинку на столичних Осокорках, у Дарницькому районі. В будинку вчора провели заключну дезінфекцію. У хворої – троє дітей. Їм зробили посів, їх оглянув лікар. В однієї дитини – легке респіраторне захворювання, але діагноз "дифтерія" не підтвердився. Дітей дозволили відвезти до бабусі у Житомирську область", - повідомила заступник директора Київського лабораторного центру МОЗ Наталія Гунченко.

Раніше було зафіксовано кілька випадків захворювання на дифтерію в Ужгороді, а також захворів один київський школяр. А нещодавно ще один випадок зараження дифтерією був підтверджений у Тернопільській області – пацієнтом виявився 47-річний місцевий житель, який провів вакцинацію два роки тому.

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