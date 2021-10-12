Диетологи рассказали, что можно есть на ночь
Диетологи не советуют принимать пищу на ночь, поскольку это может привести к проблемам с пищеварением и накапливанию лишних калорий. Тем не менее существуют продукты, которыми можно перекусить поздно вечером.
Об этом сообщает HuffPost.
Это нормально - иногда потакать своей ночной тяге к еде. Эксперты говорят, что если вы хотите перекусить на ночь, то съешьте легкую порционную закуску. При этом важно, чтобы вы ели здоровую пищу, которая содержит клетчатку и белок.
Что есть, если вы хотите перекусить ночью
- Сыр и крекеры;
- Орехи;
- Греческий йогурт и семена чиа;
- Нут;
- Попкорн без масла;
- Арахисовое масло и яблоки;
- Трейл-микс - комбинация гранолы, сухофруктов и орехов.
Диетологи также советуют ограничить потребление обработанных сладких продуктов, поскольку они повышают уровень сахара в крови.
Кроме того, старайтесь избегать жирной, жареной, острой или кислой пищи, а также кофеина - они могут вызвать изжогу.
Эксперты советуют не есть перед экранами телевизоров, смартфонов и других устройств, чтобы лучше сосредоточится на еде и смаковать трапезой.
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