ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Диетологи рассказали, что можно есть на ночь

Новина українською →
Вторник 12 октября 2021 22:43
Диетологи рассказали, что можно есть на ночь Фото: диетологи рассказали, что можно есть на ночь (pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Диетологи не советуют принимать пищу на ночь, поскольку это может привести к проблемам с пищеварением и накапливанию лишних калорий. Тем не менее существуют продукты, которыми можно перекусить поздно вечером.

Об этом сообщает HuffPost.

Это нормально - иногда потакать своей ночной тяге к еде. Эксперты говорят, что если вы хотите перекусить на ночь, то съешьте легкую порционную закуску. При этом важно, чтобы вы ели здоровую пищу, которая содержит клетчатку и белок.

Что есть, если вы хотите перекусить ночью

  • Сыр и крекеры;
  • Орехи;
  • Греческий йогурт и семена чиа;
  • Нут;
  • Попкорн без масла;
  • Арахисовое масло и яблоки;
  • Трейл-микс - комбинация гранолы, сухофруктов и орехов.

Диетологи также советуют ограничить потребление обработанных сладких продуктов, поскольку они повышают уровень сахара в крови.

Кроме того, старайтесь избегать жирной, жареной, острой или кислой пищи, а также кофеина - они могут вызвать изжогу.

Эксперты советуют не есть перед экранами телевизоров, смартфонов и других устройств, чтобы лучше сосредоточится на еде и смаковать трапезой.

Напомним, эндокринолог Зухра Павлова рассказала, с чем нельзя сочетать творог.

Мы также писали о том, что врач рассказала, кому нельзя пить зеленый чай.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
LITE
Праздник 12 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела
Праздник 12 октября: что нужно сделать в этот особенный день, у кого день ангела